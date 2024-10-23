Буданов: КНДР допомагає рф в обмін на ядерні технології
Київ • УНН
Глава ГУР МО України заявив, що рф передає КНДР технології для ядерної зброї в обмін на військових та снаряди. За його словами, до кінця жовтня 2600 північнокорейських військових прибудуть воювати в курську область.
Північна Корея в обмін на своїх військових та озброєння отримує від росії технології для розвитку ядерної зброї, заявив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist, передає УНН.
Деталі
Буданов заявив, що в договорі про взаємодопомогу, який був підписаний володимиром путіним і Кім Чен Ином у Пхеньяні в червні, є секретне положення - "російські гроші та ноу-хау в обмін на корейських чоловіків і ракети".
За його словами, росія допомагає Північній Кореї обійти санкції і "зміцнити" її ядерний потенціал. Зокрема, як вказав Буданов, вона передає деякі технології для малопотужної тактичної ядерної зброї та систем запуску ракет на підводних човнах.
За словами очільника ГУР, контингент чисельністю 2600 північнокорейських військових має бути перекинутий для бою в російську курську область до кінця жовтня.
Південна Корея розглядає можливість щодо відправки військових в Україну через дії КНДР21.10.24, 23:32 • 45001 перегляд
Буданов також розповів, що поставки КНДР зброї для рф, які почалися ще наприкінці 2022 року, досягли 2,8 мільйона снарядів на рік, що лише на 100 тисяч менше від власного річного виробництва рф в 2,9 мільйона снарядів. З кінця 2023 року Північна Корея також передала низку балістичних ракет, пускові системи яких обслуговуються північнокорейськими командами.
Буданов наголосив, що відносини з Північною Кореєю стають дедалі міцнішими. "У нас є партнери, у них є союзники", - вказав він. За його словами, Україна вже по горло у світовій війні.
"Як і на початку другої світової війни, поки що не всі це бачать", - зауважив очільник ГУР.
Військові КНДР в Україні: у НАТО прокоментували23.10.24, 08:47 • 19359 переглядiв