37-летний бывший британский морской пехотинец, которому в начале прошлой недели было предъявлено обвинение в сотрудничестве с разведкой китайского Гонконга, найден мертвым. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По сообщениям полиции, тело Мэтью Триката нашел случайный прохожий в воскресенье в парке в городе Мейденхед неподалеку от Лондона. Смерть официально признана "смертью при невыясненных обстоятельствах" и, как объявила полиция, ее причины будут пытаться выяснить во время вскрытия.

Отмечается, что Трикет жил в Мейденхеде и работал иммиграционным чиновником, а до того шесть лет прослужил в Королевской морской пехоте. Кроме того, он был директором охранной компании MTR Consultancy.

13 мая ему и еще двум жителям Британии, китайцам по происхождению, в Вестминстерском магистратском суде Лондона было официально предъявлено обвинение в сотрудничестве с иностранной - Гонконгской - разведкой в форме сбора информации, слежки и других противозаконных действий в период с 20 декабря прошлого года по 2 мая этого года.

При этом обвиняемых не заключили в тюрьму, а отпустили в суд, который должен начаться 24 мая. Судья Луиза Сьесиора лишь запретила им выезжать за границу, выходить из дома с 10 вечера до 5 утра и приказала отмечаться в полиции.

Всего полиция в самом начале мая задержала по этому делу в разных местах Британии 11 человек, но большинство из них отпустили без предъявления обвинений.

На заседании магистратского суда обвинение лишь назвали свои имена и больше ничего не говорили.

Мы, естественно, шокированы этой новостью и поддерживаем его семью как можем, - сказал журналистам адвокат Трикета Джулиан Хейс.

Во вторник вечером в Гренфелл-парке в Мейденхеде, на месте, где ранним вечером воскресенья нашли тело Три кота, все еще стояла полицейская палатка.

Сообщается, что на заседании в магистратском суде прокурор попросил отправить Три кота под стражу ради его собственной безопасности, объяснив, что он пытался после задержания покончить с собой. Судья, однако, отказала прокурору.

Пекин отверг обвинения в причастности спецслужб Гонконга к делу Трикета и компании, а власти самого Гонконга в официальном заявлении сообщили, что потребовали от властей Британии подробную информацию о деле и ждут ответа.

Напомним

Руководитель китайской разведки обещает "мощное наступление" для борьбы со шпионажем и уничтожения предателей на фоне шквала обвинений в шпионаже со стороны Европы и США.