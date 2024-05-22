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Британця, звинуваченого в шпигунстві на Гонконг, знайдено мертвим

Британця, звинуваченого в шпигунстві на Гонконг, знайдено мертвим

Київ • УНН

 • 21243 перегляди

37-річний колишній британський морський піхотинець, обвинувачений в шпигунстві на користь китайської розвідки, був знайдений мертвим в парку недалеко від Лондона.

37-річного колишнього британського морського піхотинця, якому на початку минулого тижня звинуватили у співпраці з розвідкою китайського Гонконгу, знайдено мертвим. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями поліції, тіло Метью Трікета знайшов випадковий перехожий у неділю в парку в місті Мейденхед неподалік від Лондона. Смерть Трикета офіційно визнана "смертю за нез'ясованих обставин" і, як оголосила поліція, її причини намагатимуться з'ясувати під час розтину.

Зазначається, що Трикет жив у Мейденхеді і працював імміграційним чиновником, а до того шість років прослужив у Королівській морській піхоті. Крім того, він був директором охоронної компанії MTR Consultancy.

13 травня йому та ще двом жителям Британії, китайцям за походженням, у Вестмінстерському магістратському суді Лондона було офіційно пред'явлено звинувачення у співпраці з іноземною - гонконзькою - розвідкою у формі збору інформації, стеження та інших протизаконних дій у період з 20 грудня минулого року до 2 травня цього року.

При цьому обвинувачених не ув'язнили, а відпустили до суду, який має розпочатися 24 травня. Суддя Луїза Сьєсіора лише заборонила їм виїжджати за кордон, виходити з дому з 10 вечора до 5 ранку і наказала відзначатись у поліції.

Загалом поліція на самому початку травня затримала у цій справі у різних місцях Британії 11 осіб, але більшість із них відпустили без пред'явлення звинувачень.

На засіданні магістратського суду обвинувачені лише назвали свої імена і більше нічого не говорили.

Ми, природно, шоковані цією новиною і підтримуємо його сім'ю як можемо,

- сказав журналістам адвокат Трикета Джуліан Хейс.

У вівторок увечері в Гренфелл-парку в Мейденхеді, на місці, де рано ввечері неділі знайшли тіло Трикета, все ще стояв поліцейський намет.

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Повідомляється, що на засіданні в магістратському суді прокурор попросив відправити Трикета під варту заради його власної безпеки, пояснивши, що він намагався після затримання накласти на себе руки. Суддя, однак, відмовила прокурору.

Пекін відкинув звинувачення в причетності спецслужб Гонконгу до справи Трикету і компанії, а влада самого Гонконгу в офіційній заяві повідомила, що зажадала від влади Британії докладну інформацію про справу і чекає на відповідь.

Нагадаємо

Керівник китайської розвідки обіцяє "потужний наступ" для боротьби зі шпигунством і знищення зрадників на тлі шквалу звинувачень у шпигунстві з боку Європи і США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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