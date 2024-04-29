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Очільник розвідки Китаю пообіцяв боротися зі шпигунством після обвинувачень з боку Європи та США

Очільник розвідки Китаю пообіцяв боротися зі шпигунством після обвинувачень з боку Європи та США

Київ • УНН

 • 18675 перегляди

Керівник китайської розвідки обіцяє "потужний наступ" для боротьби зі шпигунством і знищення зрадників на тлі шквалу звинувачень у шпигунстві з боку Європи і США.

Очільник розвідки Китаю обіцяє організувати "потужний наступ" для боротьби зі шпигунством, на тлі того, як Китай стикається зі шквалом звинувачень у шпигунстві з боку Європи та США, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Країна має "продовжувати проводити контррозвідувальні операції та вдосконалювати механізм координації контррозвідувальної роботи", - написав міністр державної безпеки Чень Ісін у понеділок у Study Times, офіційній газеті компартійної школи. Китай повинен "рішуче вирвати "цвяхи" і знищити зрадників", сказав він у статті на першій шпальті.

Гучну статтю було опубліковано через тиждень після того, як у Європі було заарештовано шість імовірних китайських шпигунів, що ускладнило зусилля Пекіна щодо перезавантаження зв'язків із Європейським Союзом. США та Велика Британія також нещодавно звинуватили підтримуваних державою китайських хакерів в атаках на політиків, компанії та дисидентів.

ВВС: Німеччина бореться з хвилею шпигунських погроз з боку Росії та Китаю28.04.24, 06:47 • 29055 переглядiв

Пекін сам активізував зусилля боротьби зі шпигунством і торік ухвалив новий закон про контррозвідку. Цей закон розширює список видів діяльності, які можна вважати шпигунством, збільшуючи ризики для іноземних фірм.

Чень також пообіцяв активізувати пропагандистські зусилля навколо діяльності міністерства. Зазвичай секретне шпигунське агентство набуло більш публічного статусу, на тлі того, як глава КНР Сі Цзіньпін та його оточення наголошують на необхідності кращої освіченості громадськості у питаннях національної безпеки.

З моменту приєднання до WeChat минулого літа міністерство часто розміщувало у соціальних мережах повідомлення, розкриваючи випадки передбачуваного шпигунства з боку США та Великої Британії на тлі стратегічної боротьби з Вашингтоном та його союзниками, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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