Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

Глава разведки Китая обещает организовать "мощное наступление" для борьбы со шпионажем, на фоне того, как Китай сталкивается со шквалом обвинений в шпионаже со стороны Европы и США, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Страна должна "продолжать проводить контрразведывательные операции и совершенствовать механизм координации контрразведывательной работы", - написал министр государственной безопасности Чэнь Исин в понедельник в Study Times, официальной газете компартийной школы. Китай должен "решительно вырвать "гвозди" и уничтожить предателей", сказал он в статье на первой полосе.

Громкая статья была опубликована через неделю после того, как в Европе были арестованы шесть предполагаемых китайских шпионов, что осложнило усилия Пекина по перезагрузке связей с Европейским Союзом. США и Великобритания также недавно обвинили поддерживаемых государством китайских хакеров в атаках на политиков, компании и диссидентов.

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Пекин сам активизировал усилия по борьбе со шпионажем и в прошлом году принял новый закон о контрразведке. Этот закон расширяет список видов деятельности, которые можно считать шпионажем, увеличивая риски для иностранных фирм.

Чэнь также пообещал активизировать пропагандистские усилия вокруг деятельности министерства. Обычно секретное шпионское агентство приобрело более публичный статус, на фоне того, как глава КНР Си Цзиньпин и его окружение подчеркивают необходимость лучшей образованности общественности в вопросах национальной безопасности.

С момента присоединения к WeChat прошлым летом министерство часто размещало в социальных сетях сообщения, раскрывая случаи предполагаемого шпионажа со стороны США и Великобритании на фоне стратегической борьбы с Вашингтоном и его союзниками, указывает издание.