Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  152881 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  133203 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  174982 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  158139 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141549 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126215 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  96580 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85287 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153982 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168438 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

Руководитель китайской разведки обещает "мощное наступление" для борьбы со шпионажем и уничтожения предателей на фоне шквала обвинений в шпионаже со стороны Европы и США.

Новости Мира •   •  1812 просмотра
Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

По словам заместителя председателя Сумского районного совета, четыре чеченских батальона сосредоточены в 150-200 километрах от границы с Сумской областью.

Война •   •  10330 просмотра
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Служба безопасности Украины задержала супругов агентов российской разведки, которые готовили обстрелы из "Градов" украинских военных, защищающих северо-восточную границу, определяя места их дислокации и передавая координаты оккупантам.

Война •   •  10366 просмотра
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко, которому было 75 лет и который был почетным гражданином города Сумы.

Общество •   •  9758 просмотра
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Официальные украинские боты спецслужб и Министерства цифровой трансформации, ранее заблокированные в Telegram, возобновили работу для помощи в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  10043 просмотра
Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

Новая железнодорожная линия, которую строят российские оккупанты вблизи оккупированного Мариуполя, будет в зоне досягаемости украинских войск, учитывая военную помощь, которую Украина получит от партнеров, что сделает ее уязвимой для атак.

Война •   •  9843 просмотра
Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

Правительство отклонило петицию о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины, ссылаясь на низкую долю правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, и приоритетность задач территориальной обороны во время военного положения.

Общество •   •  9120 просмотра
В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

В прошлом году доходы 10 крупнейших украинских энергетических компаний достигли 745,87 млрд грн, что на 8% больше, чем в 2022 году, а лидером сектора стала компания "Д. Трейдинг" из группы СКМ Рината Ахметова.

Экономика •   •  9160 просмотра
Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

За минувшие сутки в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области ранения получили трое мирных жителей, повреждены 15 гражданских объектов, в том числе 10 жилых домов и образовательных учреждений.

Война •   •  9603 просмотра
Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

Оккупанты в «лнр» будут отслеживать протестные настроения подростков и учителей в школах, жители Рубежного не могут выехать из города без справки из военкомата, а украинские военные улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского леса.

Война •   •  9979 просмотра
В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор