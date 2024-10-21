Более 2 000 человек эвакуированы в Италии из-за наводнений

Критическая ситуация из-за наводнений зафиксирована в нескольких районах Италии. По меньшей мере один человек погиб в результате наводнения в регионе Эмилия-Романья, тысячи людей эвакуированы.

Пишет УНН со ссылкой на ANSA и RTBF.

После сильного дождя в Италии нескольким тысячам людей пришлось покинуть свои дома и квартиры из соображений безопасности. По данным СМИ в разных частях страны центры городов оказались под водой, также были смыты припаркованные машины.

Критическая ситуация в районе Ламеция: трасса SS 280 в направлении Ламеция-Терме прервана, как и копланарная дорога, из-за оползней и упавших деревьев. Муниципалитет Майда оказался в изоляции из-за разлива ручья.

Наводнение в Венгрии: Дунай уже вышел из берегов и угрожает затопить туристические места Будапешта

Значительно пострадал регион Эмилия-Романья с центром в городе Болонья - убытки оцениваются во многие миллионы евро. В районе Монтеренцио операторы откликнулись на просьбу о помощи людей, изолированных в результате оползней. Семью с четырехмесячным ребенком эвакуировали на вертолете, поскольку дорога была перекрыта.

Байден: ураган "Милтон" нанес ущерб на 50 млрд долларов

Один человек погиб в результате наводнения, тело пропавшего без вести человека было обнаружено в воскресенье в городке Боттегино-ди-Зокка.

Дополнение

Из-за разлива реки Ламоне сильно пострадала Равенна. Впрочем, по последним данным действующие приказы об эвакуации отменяются. Метеорологи прогнозируют, что ситуация улучшится в ближайшие дни.

Ураган «Оскар» ослаб до уровня тропического шторма, однако на Кубе зафиксированы серьезные разрушения - СМИ