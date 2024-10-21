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Понад 2 000 людей евакуйовано в Італії через повені

Київ • УНН

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В Італії через сильні дощі та повені евакуйовано понад 2000 людей. Найбільше постраждав регіон Емілія-Романья, де загинула одна людина, а збитки оцінюються в мільйони євро.

Понад 2 000 людей евакуйовано в Італії через повені

Критична ситуація через повені зафіксована в кількох районах Італії. Щонайменше одна людина загинула внаслідок повені в регіоні Емілія-Романья, тисячі людей евакуйовані.

Пише УНН із посиланням на ANSA та RTBF.

Після сильного дощу в Італії кільком тисячам людей довелося покинути свої будинки і квартири з міркувань безпеки. За даними ЗМІ, у різних частинах країни центри міст опинилися під водою, також було змито припарковані машини.

Критична ситуація в районі Ламеція: трасу SS 280 у напрямку Ламеція-Терме перервано, як і копланарну дорогу, через зсуви ґрунту і дерева, що впали. Муніципалітет Майда опинився в ізоляції через розлив струмка.

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