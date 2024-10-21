Понад 2 000 людей евакуйовано в Італії через повені
Київ • УНН
В Італії через сильні дощі та повені евакуйовано понад 2000 людей. Найбільше постраждав регіон Емілія-Романья, де загинула одна людина, а збитки оцінюються в мільйони євро.
Критична ситуація через повені зафіксована в кількох районах Італії. Щонайменше одна людина загинула внаслідок повені в регіоні Емілія-Романья, тисячі людей евакуйовані.
Пише УНН із посиланням на ANSA та RTBF.
Після сильного дощу в Італії кільком тисячам людей довелося покинути свої будинки і квартири з міркувань безпеки. За даними ЗМІ, у різних частинах країни центри міст опинилися під водою, також було змито припарковані машини.
Критична ситуація в районі Ламеція: трасу SS 280 у напрямку Ламеція-Терме перервано, як і копланарну дорогу, через зсуви ґрунту і дерева, що впали. Муніципалітет Майда опинився в ізоляції через розлив струмка.
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Значно постраждав регіон Емілія-Романья з центром у місті Болонья - збитки оцінюють у багато мільйонів євро. У районі Монтеренціо оператори відгукнулися на прохання про допомогу людей, ізольованих внаслідок зсувів ґрунту. Сім'ю з чотиримісячною дитиною евакуювали на вертольоті, оскільки дорога була перекрита.
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Одна людина загинула внаслідок повені, тіло зниклої безвісти людини було виявлено в неділю в містечку Боттегіно-ді-Зокка.
Доповнення
Через розлив річки Ламоне сильно постраждала Равенна. Втім, за останніми даними чинні накази про евакуацію у районі цього міста скасовуються. Метеорологи прогнозують, що ситуація покращиться найближчими днями.
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