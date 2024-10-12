Байден: ураган "Мілтон" завдав збитків на 50 млрд доларів

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що, за оцінками експертів, ураган "Мілтон" завдав збитків у 50 млрд доларів. У неділю американський лідер має вирушити до Флориди, щоб відвідати райони, якій найбільше постраждали через ураган. Про це пише The Guardian, передає УНН.

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Смертоносний шторм викликав торнадо й обрушився на центральну частину Флориди, а потім пронісся сушею на відстань приблизно 280 км від Мексиканської затоки до Атлантичного океану.

За даними газети Tampa Bay Times, унаслідок урагану загинули щонайменше 16 людей.

Втім, зазначається, що найгірші побоювання з приводу цього жахливого урагану не виправдалися, і він увійшов і вийшов зі штату набагато швидше, ніж очікувалося спочатку.

"Мілтон" вийшов на сушу менш ніж через два тижні після того, як ураган "Елен" обрушився на північний захід Флориди і залишився над сушею у вигляді тропічного шторму. Кількість загиблих несподівано зросла до 230 людей, що є найвищим показником з часів урагану "Катріна", що обрушився на Новий Орлеан 2005 року, і принесло збитки від повеней і сильних вітрів у 10 штатів.

Ураган "Мілтон" у США ослаб до першої категорії

"Мілтон", що спричинив в середу десятки торнадо у Флориді, зруйнував приблизно 150 будинків, понад 3,3 мільйона людей залишились без електроенергії, зірвав дах із бейсбольного стадіону і перекинув 500-футовий будівельний кран.

У п'ятницю вдень близько 2 мільйонів жителів все ще залишалися без електрики.

14-річного хлопчика було врятовано після того, як його знайшли плаваючим на шматку паркану, а гелікоптер берегової охорони врятував чоловіка, що плавав на скрині з льодом, відокремленій від його човна в Мексиканській затоці.

Берегова охорона врятувала чоловіка, який чіплявся за холодильник біля узбережжя Флориди

Байден заявив, що уряд "надає всі необхідні ресурси", щоб впоратися з наслідками урагану, і подякував рятувальникам, працівникам ЛЕП, чиновникам штатів і місцевій владі, а також іншим працівникам і добровольцям, які допомагають у відновлювальних роботах.

Федеральна влада заявила, що ресурсів достатньо, щоб впоратися з "Мілтоном" і "Хеленою", але гроші можуть закінчитися до кінця сезону ураганів, який може тривати до кінця листопада.

У п'ятницю Байден заявив, що звернеться до Конгресу США з проханням про виділення додаткових коштів. Президент закликав законодавців повернутися до Вашингтона, щоб виділити додаткові кошти на допомогу постраждалим. Він сказав, що ще не говорив про це зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, повідомляє ABC News.

Нагадаємо

Зустріч Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня відкладено через ураган "Мілтон" у США. Президент Байден скасував візит до Німеччини, нова дата засідання буде оголошена згодом.