Берегова охорона врятувала чоловіка, який чіплявся за холодильник біля узбережжя Флориди
Київ • УНН
Екіпаж гелікоптера врятував чоловіка, який чіплявся за крижану скриню в Мексиканській затоці, за 48 км від Флориди. Інцидент стався під час наближення урагану "Мілтон", який спричинив значні руйнування.
Чоловік плив на холодильнику у Мексиканській затоці упродовж четверга, коли наближався ураган "Мілтон". Екіпаж рятувальників прибув йому на допомогу.
Пише УНН із посиланням на U.S. Coast Guard Southeast та CNN.
Деталі
Екіпаж гелікоптера Берегової охорони США врятував чоловіка, який чіплявся за крижану скриню в Мексиканській затоці, приблизно за 48 кілометрів від Лонгбот-Кі, штат Флорида.
У понеділок близько полудня капітан риболовецького судна "Капітан Дейв" повідомив до сектору берегової охорони Санкт-Петербурга, що він і член екіпажу зазнали аварії приблизно в 20 милях від перевалу Джона поблизу Санкт-Петербурга, штат Флорида, на узбережжі Мексиканської затоки, йдеться в прес-релізі USCG.
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Екіпаж рятувального катера берегової охорони і екіпаж рятувального вертольота прибули на допомогу двом людям, яких у хорошому стані доставили на авіаційну станцію Кліруотер, йдеться в повідомленні.
Доповнення
Наразі відомо, що у США, через ураган "Мілтон" загинуло 11 людей. Близько трьох мільйонів будинків і підприємств були знеструмлені.
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