У постраждалих від урагану "Хелен" американських штатах багато жителів перебувають без проточної води, зв'язку та електрики

Після того, як ураган "Хелен" спустошив південний схід Сполучених Штатів майже тиждень тому, жителі гір у західній частині Північної Кароліни звертаються до старомодних методів спілкування і виживання.

Пише УНН з посиланням на apnews і tv5monde.

Багато жителів Північної і Південної Кароліни поточної доби все ще залишаються без водопостачання, мобільного зв'язку та електрики. Водночас рятувальники шукали людей, зниклих безвісти після того, як ураган "Елен" завдав катастрофічної шкоди південному сходу США і забрав життя щонайменше 166 осіб.

У Блек-Маунтін на міській площі місцеві лідери стояли навколо столу для пікніка і вигукували новини про те, коли може бути відновлено електропостачання. Одна жінка робила записи, щоб передати їх своїм сусідам. Поруч із парканом на імпровізованій дошці оголошень перераховувалися імена людей, які досі вважаються зниклими безвісти - повідомляє Associated Press.

При цьому, в інших районах мули доставляли медикаменти в будинки на вершинах гір, а жителі набирали воду в струмках і готували на похідних плитах.

Президент США Джо Байден і його віцепрезидентка Камала Гарріс відвідали штати, що постраждали від урагану "Гелен". Прибувши рано вдень у середу, Байден вирушив до Південної Кароліни; потім президент США поїхав до сусіднього штату Північна Кароліна, який найбільше постраждав.

"Те, що я там побачив, розбило мені серце ... Але на землі ми бачили, як сусіди допомагали сусідам, волонтери та персонал стояли пліч-о-пліч, а люди спиралися один на одного. Це Америка", - повідомив Джо Байден на X.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що ураган "Хелен" у США забрав життя вже 128 людей.

Пошуково-рятувальні команди працюють у гірських районах Північної Кароліни після урагану Хелен. Ураган забрав життя щонайменше 140 людей у шести штатах, очікується зростання кількості жертв.

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