Ураган Хелен: пошуки вцілілих тривають у Північній Кароліні
Київ • УНН
Пошуково-рятувальні команди працюють у гірських районах Північної Кароліни після урагану Хелен. Ураган забрав життя щонайменше 140 людей у шести штатах, очікується зростання кількості жертв.
Пошуково-рятувальні команди працюють у гірських районах західної Північної Кароліни після урагану Хелен. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Рятувальники стикаються з труднощами через зруйновану інфраструктуру, зокрема, розмиті дороги та зруйновані мости.
За даними, ураган забрав життя щонайменше 140 людей у Північній і Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Теннессі та Вірджинії.
Очікується, що кількість загиблих може зрости, коли рятувальники досягнуть ізольованих територій і відновлять зв'язок.
Місцева влада закликає жителів дотримуватись заходів безпеки та стежити за інформацією від рятувальних служб.
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