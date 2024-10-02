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Ураган Хелен: пошуки вцілілих тривають у Північній Кароліні

Ураган Хелен: пошуки вцілілих тривають у Північній Кароліні

Київ • УНН

 • 19660 перегляди

Пошуково-рятувальні команди працюють у гірських районах Північної Кароліни після урагану Хелен. Ураган забрав життя щонайменше 140 людей у шести штатах, очікується зростання кількості жертв.

Пошуково-рятувальні команди працюють у гірських районах західної Північної Кароліни після урагану Хелен. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Рятувальники стикаються з труднощами через зруйновану інфраструктуру, зокрема, розмиті дороги та зруйновані мости.

За даними, ураган забрав життя щонайменше 140 людей у Північній і Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Теннессі та Вірджинії.

Очікується, що кількість загиблих може зрости, коли рятувальники досягнуть ізольованих територій і відновлять зв'язок.

Місцева влада закликає жителів дотримуватись заходів безпеки та стежити за інформацією від рятувальних служб.

Понад 600 людей зникли безвісти через ураган "Хелен" у США01.10.24, 09:47 • 12348 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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