Ураган Хелен: поиски уцелевших продолжаются в Северной Каролине

Поисково-спасательные команды работают в горных районах западной Северной Каролины после урагана Хелен. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Спасатели сталкиваются с трудностями из-за разрушенной инфраструктуры, в частности, размытые дороги и разрушенные мосты.

По данным, ураган унес жизни по меньшей мере 140 человек в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии.

Ожидается, что количество погибших может возрасти, когда спасатели достигнут изолированных территорий и восстановят связь.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и следить за информацией от спасательных служб.

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