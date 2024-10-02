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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ураган Хелен: поиски уцелевших продолжаются в Северной Каролине

Ураган Хелен: поиски уцелевших продолжаются в Северной Каролине

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 22:53  •  44 просмотра

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Поисково-спасательные команды работают в горных районах Северной Каролины после урагана Хелен. Ураган унес жизни по меньшей мере 140 человек в шести штатах, ожидается рост числа жертв.

Поисково-спасательные команды работают в горных районах западной Северной Каролины после урагана Хелен. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Спасатели сталкиваются с трудностями из-за разрушенной инфраструктуры, в частности, размытые дороги и разрушенные мосты.

По данным, ураган унес жизни по меньшей мере 140 человек в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии.

Ожидается, что количество погибших может возрасти, когда спасатели достигнут изолированных территорий и восстановят связь.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и следить за информацией от спасательных служб.

Более 600 человек пропали без вести из-за урагана "Хелен" в США1 октября 2024, 06:47 • 11045 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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