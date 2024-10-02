Ураган Хелен: поиски уцелевших продолжаются в Северной Каролине
Киев • УНН
Поисково-спасательные команды работают в горных районах Северной Каролины после урагана Хелен. Ураган унес жизни по меньшей мере 140 человек в шести штатах, ожидается рост числа жертв.
Поисково-спасательные команды работают в горных районах западной Северной Каролины после урагана Хелен. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Спасатели сталкиваются с трудностями из-за разрушенной инфраструктуры, в частности, размытые дороги и разрушенные мосты.
По данным, ураган унес жизни по меньшей мере 140 человек в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии.
Ожидается, что количество погибших может возрасти, когда спасатели достигнут изолированных территорий и восстановят связь.
Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и следить за информацией от спасательных служб.
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