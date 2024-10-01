Более 600 человек пропали без вести из-за урагана "Хелен" в США

Более 600 человек пропали без вести или считаются пропавшими без вести из-за урагана «Хелен» в США, по данным Белого дома, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рендал заявила, что количество погибших в результате урагана «Хелен» может достигать 600 человек.

«По данным, что есть у нас, похоже, что может быть до 600 потерянных жизней, но у нас нет никаких подтверждений этому», - заявила Шервуд-Рендалл на брифинге в Белом доме.

«Мы знаем, что по меньшей мере 600 человек пропали без вести или считаются пропавшими без вести», - указала советник президента США.

Ураган "Хелен" в США унес жизни уже 128 человек

Около 2 миллионов человек остались без электричества, а 50 000 человек пытаются восстановить электроснабжение в нескольких штатах. Дороги, заблокированные обломками и оборванными коммуникационными линиями, затрудняют поисково-спасательные работы.

Представителям власти приходится доставлять по воздуху предметы первой необходимости, включая еду и воду, в определенные районы из-за перекрытия дорог.

Дополнение

Ураган «Хелен», обрушившийся на Флориду в четверг, начался как ураган четвертой категории и стал самым мощным из зарегистрированных, обрушившихся на Биг-Бенд во Флориде, прежде чем двинуться на север к Джорджии, Каролине и Теннесси.