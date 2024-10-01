Ураган "Хелен" в США унес жизни уже 128 человек
Киев • УНН
Ураган "Хелен" привел к гибели 128 человек в шести штатах США. Более 600 человек пропали без вести, сотни дорог перекрыты, десятки тысяч домов остались без электричества и связи.
По меньшей мере 128 человек потеряли жизни в результате урагана "Хелен", который обрушился на Соединенные Штаты несколько дней назад. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По официальным данным, больше всего людей погибло в Северной Каролине - 56. В Южной Каролине жертвами урагана стали 30 человек, в Джорджии - 25, во Флориде - 11, в Теннесси - четверо и в Вирджинии - двое.
Кроме того, сообщается о более 600 человек, пропавших без вести в результате стихии. Наводнения перекрыли сотни автомобильных дорог, десятки тысяч домов остались без света и связи.
Напомним
27 сентября Ураган Хелен ударил по побережью штата Флорида, достигнув категории 4 с ветрами, достигающими 140 миль в час.
Это самый сильный ураган, который когда-либо наблюдался в регионе Биг-Бенд.
Стихия принесла с собой не только сильный ветер, но и значительные осадки, которые могут привести к массовым отключениям электроэнергии и подтоплениям на юго-востоке.