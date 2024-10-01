Ураган "Хелен" у США забрав життя вже 128 людей
Київ • УНН
Ураган "Хелен" призвів до загибелі 128 людей у шести штатах США. Понад 600 людей зникли безвісти, сотні доріг перекриті, десятки тисяч будинків залишилися без електрики та зв'язку.
Щонайменше 128 людей втратили життя внаслідок урагану "Хелен", який обрушився на Сполучені Штати кілька днів тому. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
За офіційними даними, найбільше людей загинуло в Північній Кароліні - 56. У Південній Кароліні жертвами урагану стали 30 осіб, у Джорджії - 25, у Флориді - 11, у Теннессі - четверо та у Вірджинії - двоє.
Крім того, повідомляється про понад 600 людей, зниклих безвісти внаслідок стихії. Повені перекрили сотні автомобільних доріг, десятки тисяч помешкань залишилися без світла та зв’язку.
Нагадаємо
27 вересня Ураган Хелен вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши категорії 4 з вітрами, що досягають 140 миль на годину.
Це найсильніший ураган, який коли-небудь спостерігався в регіоні Біг-Бенд.
Стихія принесла із собою не тільки сильний вітер, але й значні опади, які можуть призвести до масових відключень електроенергії та підтоплень на південному сході.