Понад 600 людей зникли безвісти через ураган "Хелен" у США

Понад 600 людей зникли безвісти або вважаються зниклими безвісти через ураган "Хелен" у США, за даними Білого дому, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Радниця президента США з внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендал заявила, що кількість загиблих внаслідок урагану "Хелен" може досягати 600 людей.

"За даними, що є у нас, схоже, що може бути до 600 втрачених життів, але у нас немає жодних підтверджень цьому", - заявила Шервуд-Рендалл на брифінгу в Білому домі.

"Ми знаємо, що щонайменше 600 людей зникли безвісти чи вважаються зниклими безвісти", - вказала радниця президента США.

Ураган "Хелен" у США забрав життя вже 128 людей

Близько 2 мільйонів людей залишилися без електрики, а 50 000 людей намагаються відновити електропостачання у кількох штатах. Дороги, заблоковані уламками та обірваними комунікаційними лініями, ускладнюють пошуково-рятувальні роботи.

Представникам влади доводиться доставляти повітрям предмети першої необхідності, включаючи їжу та воду, в певні райони через перекриття доріг.

Доповнення

Ураган "Хелен", що обрушився на Флориду в четвер, почався як ураган четвертої категорії і став найпотужнішим із зареєстрованих, що обрушилися на Біг-Бенд у Флориді, перш ніж рушити на північ до Джорджії, Кароліни та Теннессі.