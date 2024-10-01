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Понад 600 людей зникли безвісти через ураган "Хелен" у США

Понад 600 людей зникли безвісти через ураган "Хелен" у США

Київ • УНН

 • 12348 перегляди

За даними Білого дому, через ураган "Хелен" у США понад 600 людей зникли безвісти. Ураган залишив без електрики близько 2 мільйонів людей та ускладнив пошуково-рятувальні роботи.

Понад 600 людей зникли безвісти або вважаються зниклими безвісти через ураган "Хелен" у США, за даними Білого дому, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Радниця президента США з внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендал заявила, що кількість загиблих внаслідок урагану "Хелен" може досягати 600 людей.

"За даними, що є у нас, схоже, що може бути до 600 втрачених життів, але у нас немає жодних підтверджень цьому", - заявила Шервуд-Рендалл на брифінгу в Білому домі.

"Ми знаємо, що щонайменше 600 людей зникли безвісти чи вважаються зниклими безвісти", - вказала радниця президента США.

Ураган "Хелен" у США забрав життя вже 128 людей01.10.24, 04:03 • 18662 перегляди

Близько 2 мільйонів людей залишилися без електрики, а 50 000 людей намагаються відновити електропостачання у кількох штатах. Дороги, заблоковані уламками та обірваними комунікаційними лініями, ускладнюють пошуково-рятувальні роботи.

Представникам влади доводиться доставляти повітрям предмети першої необхідності, включаючи їжу та воду, в певні райони через перекриття доріг.

Доповнення

Ураган "Хелен", що обрушився на Флориду в четвер, почався як ураган четвертої категорії і став найпотужнішим із зареєстрованих, що обрушилися на Біг-Бенд у Флориді, перш ніж рушити на північ до Джорджії, Кароліни та Теннессі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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