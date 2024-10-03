В пострадавших от урагана «Хелен» американских штатах многие жители находятся без проточной воды, связи и электричества
Киев • УНН
После урагана «Хелен» многие жители Северной и Южной Каролины остаются без воды, связи и электричества. Президент Байден посетил пострадавшие штаты, где спасатели продолжают поиски пропавших без вести.
После того, как ураган "Хелен" опустошил юго-восток Соединенных Штатов почти неделю назад, жители гор в западной части Северной Каролины обращаются к старомодным методам общения и выживания.
Пишет УНН со ссылкой на apnews и tv5monde.
Многие жители Северной и Южной Каролины в текущие сутки все еще остаются без водоснабжения, мобильной связи и электричества. В то же время спасатели искали людей, пропавших без вести после того, как ураган "Элен" нанес катастрофический ущерб юго-востоку США и унес жизни по меньшей мере 166 человек.
В Блэк-Маунтин на городской площади местные лидеры стояли вокруг стола для пикника и выкрикивали новости о том, когда может быть восстановлено электроснабжение. Одна женщина делала записи, чтобы передать их своим соседям. Рядом с забором на импровизированной доске объявлений перечислялись имена людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести
При этом, в других районах мулы доставляли медикаменты в дома на вершинах гор, а жители набирали воду в ручьях и готовили на походных плитах.
Президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис посетили штаты, пострадавшие от урагана "Хелен". Прибыв рано днем в среду, Байден отправился в Южную Каролину; затем президент США поехал в соседний штат Северная Каролина, который больше всего пострадал.
"То, что я там увидел, разбило мне сердце... Но на земле мы видели, как соседи помогали соседям, волонтеры и персонал стояли бок о бок, а люди опирались друг на друга. Это Америка", - сообщил Джо Байден на X.
Напомним,
УНН ранее сообщал, что ураган "Хелен" в США унес жизни уже 128 человек.
Поисково-спасательные команды работают в горных районах Северной Каролины после урагана Хелен. Ураган унес жизни по меньшей мере 140 человек в шести штатах, ожидается рост числа жертв.
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