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Береговая охрана спасла мужчину, который цеплялся за холодильник у побережья Флориды

Береговая охрана спасла мужчину, который цеплялся за холодильник у побережья Флориды

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:38  •  2954 просмотра

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Экипаж вертолета спас мужчину, который цеплялся за ледяной сундук в Мексиканском заливе, в 48 км от Флориды. Инцидент произошел во время приближения урагана «Милтон», который вызвал значительные разрушения.

Мужчина плыл на холодильнике в Мексиканском заливе в течение четверга, когда приближался ураган «Милтон». Экипаж спасателей прибыл ему на помощь.

Пишет УНН со ссылкой на U.S. Coast Guard Southeast.

Детали

Экипаж вертолета Береговой охраны США спас мужчину, который цеплялся за ледяной сундук в Мексиканском заливе, примерно в 48 километрах от Лонгбот-Ки, штат Флорида.

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В понедельник около полудня капитан рыболовецкого судна «Капитан Дэйв» сообщил в сектор береговой охраны Санкт-Петербурга, что он и член экипажа потерпели крушение примерно в 20 милях от перевала Джона вблизи Санкт-Петербурга, штат Флорида, на побережье Мексиканского залива, говорится в пресс-релизе USCG.

В пострадавших от урагана «Хелен» американских штатах многие жители находятся без проточной воды, связи и электричества3 октября 2024, 10:29 • 12726 просмотров

Экипаж спасательного катера береговой охраны и экипаж спасательного вертолета прибыли на помощь двум людям, которых в хорошем состоянии доставили на авиационную станцию Клируотер, говорится в сообщении.

Дополнение

Известно, что в США, из-за урагана «Милтон» погибло 11 человек. Около трех миллионов домов и предприятий были обесточены.

Ураган "Милтон" обрушился на Флориду, вызвав торнадо и отключение электричества10 октября 2024, 05:40 • 11423 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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