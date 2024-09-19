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Повінь в Угорщині: Дунай уже вийшов із берегів і загрожує затопити туристичні місця Будапешта

Повінь в Угорщині: Дунай уже вийшов із берегів і загрожує затопити туристичні місця Будапешта

Київ • УНН

 • 16355 перегляди

Дунай вийшов із берегів у Будапешті, погрожуючи затопити туристичні місця. Пік повені очікується в суботу, влада зводить захисні споруди і закриває деякі станції метро.

Угорщина продовжує боротися з повінню, яка триває вже сьомий день, а до кінця тижня очікується пік підйому води в столиці. Дунай, що протікає через Будапешт, уже вийшов із берегів. Про це УНН пише з посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Прем'єр Віктор Орбан на брифінгу, присвяченому питанням ліквідації повені, сказав, що в частині річок вода вже знижується, хоча й повільно, але в більшості вода ще не досягла піку.

Очікується, що пік повені припаде на річку Лайта в Мошонмадьяроварі сьогодні, що стане найвищим зафіксованим рівнем води в річці. Аналогічно, Дунай досягне піку в районі Дунаремете пізніше сьогодні. Навіть після того, як вода досягне піку, ми повинні зберігати пильність. Повільний спад становить ризик, оскільки такі явища, як піщані бурління, можуть пошкодити дамби

- сказав Орбан.

Він сказав, що синоптики не прогнозують додаткових опадів, що допоможе знизити наслідки повені. Однак, наступного тижня пікові значення паводків досягнуть південної частини країни.

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У столиці країни, Будапешті, спорудили протипаводковий захист із мішків із піском на околицях і біля входів у метро заввишки близько 1 метра. За оцінками місцевої влади, паводок уже наближається до Будапешта. Пік підйому води очікується в суботу. З п'ятниці будуть закриті деякі станції метро. Але водночас жителі міста вже спостерігають, як вода з Дунаю виходить із берегів, заливає центральну вулицю і підходить до популярних пам'яток, зокрема сходинок мосту Маргіт.

Не є винятком і затоплення островів із популярними купальнями та спа-салонами. Через загрозу затоплення острови закриті для публіки, а береги укріпили захисними спорудами. Для захисту купалень, деяким з яких понад сотню років, надано водяні насоси, мобільні електрогенератори та мішки з піском, заявили в керівних компаніях.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел заявив, що реконструкція постраждалих від повені територій займе місяці або роки. Уряд планує оцінити збитки і виділити кошти для допомоги муніципалітетам.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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