Повінь в Угорщині: Дунай уже вийшов із берегів і загрожує затопити туристичні місця Будапешта
Київ • УНН
Дунай вийшов із берегів у Будапешті, погрожуючи затопити туристичні місця. Пік повені очікується в суботу, влада зводить захисні споруди і закриває деякі станції метро.
Угорщина продовжує боротися з повінню, яка триває вже сьомий день, а до кінця тижня очікується пік підйому води в столиці. Дунай, що протікає через Будапешт, уже вийшов із берегів. Про це УНН пише з посиланням на місцеві ЗМІ.
Деталі
Прем'єр Віктор Орбан на брифінгу, присвяченому питанням ліквідації повені, сказав, що в частині річок вода вже знижується, хоча й повільно, але в більшості вода ще не досягла піку.
Очікується, що пік повені припаде на річку Лайта в Мошонмадьяроварі сьогодні, що стане найвищим зафіксованим рівнем води в річці. Аналогічно, Дунай досягне піку в районі Дунаремете пізніше сьогодні. Навіть після того, як вода досягне піку, ми повинні зберігати пильність. Повільний спад становить ризик, оскільки такі явища, як піщані бурління, можуть пошкодити дамби
Він сказав, що синоптики не прогнозують додаткових опадів, що допоможе знизити наслідки повені. Однак, наступного тижня пікові значення паводків досягнуть південної частини країни.
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У столиці країни, Будапешті, спорудили протипаводковий захист із мішків із піском на околицях і біля входів у метро заввишки близько 1 метра. За оцінками місцевої влади, паводок уже наближається до Будапешта. Пік підйому води очікується в суботу. З п'ятниці будуть закриті деякі станції метро. Але водночас жителі міста вже спостерігають, як вода з Дунаю виходить із берегів, заливає центральну вулицю і підходить до популярних пам'яток, зокрема сходинок мосту Маргіт.
Не є винятком і затоплення островів із популярними купальнями та спа-салонами. Через загрозу затоплення острови закриті для публіки, а береги укріпили захисними спорудами. Для захисту купалень, деяким з яких понад сотню років, надано водяні насоси, мобільні електрогенератори та мішки з піском, заявили в керівних компаніях.
Нагадаємо
Президент Чехії Петр Павел заявив, що реконструкція постраждалих від повені територій займе місяці або роки. Уряд планує оцінити збитки і виділити кошти для допомоги муніципалітетам.
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