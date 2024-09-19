Наводнение в Венгрии: Дунай уже вышел из берегов и угрожает затопить туристические места Будапешта
Киев • УНН
Дунай вышел из берегов в Будапеште, угрожая затопить туристические места. Пик наводнения ожидается в субботу, власти возводят защитные сооружения и закрывают некоторые станции метро.
Венгрия продолжает бороться с наводнением, которое продолжается уже седьмой день, а к концу недели ожидается пик подъема воды в столице. Протекающий через Будапешт Дунай уже вышел из берегов. Об этом УНН пишет со ссылкой на местные СМИ.
Детали
Премьер Виктор Орбан на брифинге, посвященном вопросам ликвидации наводнения, сказал, что в части рек вода уже снижается, хотя и медленно, но в большинстве вода еще не достигла пика.
Ожидается, что пик наводнения придется на реку Лайта в Мошонмадьяроваре сегодня, что станет самым высоким зафиксированным уровнем воды в реке. Аналогично, Дунай достигнет пика в районе Дунаремете позже сегодня. Даже после того, как вода достигнет пика, мы должны сохранять бдительность. Медленный спад представляет риск, поскольку такие явления, как песчаные бурления, могут повредить дамбы
Он сказал, что синоптики не прогнозируют дополнительных осадков, что поможет снизить последствия наводнения. Однако, на следующей неделей пиковые значения паводков достигнут южной части страны.
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В столице страны, Будапеште, соорудили противопаводковую защиту из мешков с песком на окраинах и возле входов в метро высотой около 1 метра. По оценкам местных властей, паводок уже приближается к Будапешту. Пик подъема воды ожидается в субботу. С пятницы будут закрыты некоторые станции метро. Но при этом жители города уже наблюдают, как вода из Дуная выходит из берегов, заливает центральную улицу и подходит к популярным достопримечательностям, в том числе ступеням моста Маргит.
Не исключено и затопление островов с популярными купальнями и спа-салонами. Из-за угрозы затопления острова закрыты для публики, а берега укрепили защитными сооружениями. Для защиты купален, некоторым из которых более сотни лет, предоставлены водяные насосы, мобильные электрогенераторы и мешки с песком, заявили в управляющих компаниях.
Напомним
Президент Чехии Петр Павел заявил, что реконструкция пострадавших от наводнения территорий займет месяцы или годы. Правительство планирует оценить ущерб и выделить средства для помощи муниципалитетам.
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