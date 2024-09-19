Наводнение в Венгрии: Дунай уже вышел из берегов и угрожает затопить туристические места Будапешта

Венгрия продолжает бороться с наводнением, которое продолжается уже седьмой день, а к концу недели ожидается пик подъема воды в столице. Протекающий через Будапешт Дунай уже вышел из берегов. Об этом УНН пишет со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Премьер Виктор Орбан на брифинге, посвященном вопросам ликвидации наводнения, сказал, что в части рек вода уже снижается, хотя и медленно, но в большинстве вода еще не достигла пика.

Ожидается, что пик наводнения придется на реку Лайта в Мошонмадьяроваре сегодня, что станет самым высоким зафиксированным уровнем воды в реке. Аналогично, Дунай достигнет пика в районе Дунаремете позже сегодня. Даже после того, как вода достигнет пика, мы должны сохранять бдительность. Медленный спад представляет риск, поскольку такие явления, как песчаные бурления, могут повредить дамбы - сказал Орбан.

Он сказал, что синоптики не прогнозируют дополнительных осадков, что поможет снизить последствия наводнения. Однако, на следующей неделей пиковые значения паводков достигнут южной части страны.

Шторм "Борис" в Европе унес жизни уже 24 человек

В столице страны, Будапеште, соорудили противопаводковую защиту из мешков с песком на окраинах и возле входов в метро высотой около 1 метра. По оценкам местных властей, паводок уже приближается к Будапешту. Пик подъема воды ожидается в субботу. С пятницы будут закрыты некоторые станции метро. Но при этом жители города уже наблюдают, как вода из Дуная выходит из берегов, заливает центральную улицу и подходит к популярным достопримечательностям, в том числе ступеням моста Маргит.

Не исключено и затопление островов с популярными купальнями и спа-салонами. Из-за угрозы затопления острова закрыты для публики, а берега укрепили защитными сооружениями. Для защиты купален, некоторым из которых более сотни лет, предоставлены водяные насосы, мобильные электрогенераторы и мешки с песком, заявили в управляющих компаниях.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел заявил, что реконструкция пострадавших от наводнения территорий займет месяцы или годы. Правительство планирует оценить ущерб и выделить средства для помощи муниципалитетам.

Наводнения в Европе угрожают загрязнением рек Днестр и Дунай в Одесской области: что известно