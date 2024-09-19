Президент Чехии заявил, что восстановление страны после наводнения займет годы

Восстановление чешских территорий, пострадавших от разрушительного наводнения, займет месяцы или даже годы. Об этом сказал президент Чехии Петр Павел во время выступления по Национальному телеканалу, передает УНН со ссылкой на e15.

Детали

Правительство Чехии планирует оценить ущерб, нанесенный наводнением, и выделить средства для его ликвидации в помощь муниципалитетам, заявил президент Петр Павел по телевидению после посещения пострадавших регионов в Северной Моравии и Силезии. По его словам, восстановление в этих местах займет месяцы, а то и годы.

Правительству необходимо будет серьезно сесть с мэрами и губернаторами и подумать, как существенно помочь наиболее пострадавшим городам и муниципалитетам. Потому что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, точно не покроют ущерб - заявил президент.

В частности, СМИ сообщает, что в Оломоуцком крае паводок нанес ущерб только дорожной сети на несколько миллиардов крон. Общий ущерб от наводнения, нанесенный государственной, региональной, муниципальной и частной собственности, еще подсчитывается и будет очень высоким, сообщил журналистам гетман Оломоуцкого края Йозеф Суханек.

Об ущербе в несколько десятков миллионов крон заявила и компания Fenix ​​Group, которой принадлежит расположенный в Есенице завод по производству электрического отопления. Наводнение охватило всю производственную территорию и уничтожило роботизированное оборудование и складские помещения.

Напомним

В результате проливных дождей и наводнений в Чехии, Польше и Австрии погибли по меньшей мере 16 человек, несколько считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч эвакуированы из-за шторма "Борис" в пяти странах региона.

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