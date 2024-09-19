Президент Чехії заявив, що відновлення країни після повені займе роки

Відновлення чеських територій, які постраждали від руйнівної повені, займе місяці або навіть роки. Про це сказав президент Чехії Петр Павел під час виступу на Національному телеканалі, передає УНН з посиланням на e15.

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Уряд Чехії планує оцінити збитки, завдані повінню, і виділити кошти для їхньої ліквідації на допомогу муніципалітетам, заявив президент Петр Павел по телебаченню після відвідин постраждалих регіонів у Північній Моравії та Сілезії. За його словами, відновлення в цих місцях займе місяці, а то й роки.

Уряду необхідно буде серйозно сісти з мерами і губернаторами і подумати, як істотно допомогти найбільш постраждалим містам і муніципалітетам. Тому що ті бюджети, які сьогодні розглядаються, точно не покриють збитки - заявив президент.

Зокрема, ЗМІ повідомляє, що в Оломоуцькому краї паводок завдав шкоди тільки дорожній мережі на кілька мільярдів крон. Загальний збиток від повені, нанесений державній, регіональній, муніципальній та приватній власності, ще підраховується і буде дуже високим, повідомив журналістам гетьман Оломоуцького краю Йозеф Суханек.

Про збитки в кілька десятків мільйонів крон заявила і компанія Fenix Group, якій належить розташований у Єсеніце завод з виробництва електричного опалення. Повінь охопила всю виробничу територію і знищила роботизоване обладнання та складські приміщення.

Нагадаємо

Унаслідок проливних дощів і повеней у Чехії, Польщі та Австрії загинули щонайменше 16 осіб, кілька вважаються зниклими безвісти. Сотні тисяч евакуйовано через шторм "Борис" у п'яти країнах регіону.

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