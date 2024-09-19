Президент Чехії заявив, що відновлення країни після повені займе роки

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 59384 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 120672 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 160530 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 128759 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 119725 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 118687 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 150294 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75990 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84454 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 185712 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
96 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 52476 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 42363 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 40529 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 40195 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 37206 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 160515 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 150285 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 185705 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 521661 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 600136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 9659 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 36565 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35940 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 38038 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60643 перегляди
Актуальне
Президент Чехії заявив, що відновлення країни після повені займе роки

Президент Чехії заявив, що відновлення країни після повені займе роки

Київ • УНН

 • 14597 перегляди

Петр Павел заявив, що реконструкція постраждалих від повені територій Чехії займе місяці або роки. Уряд планує оцінити збитки і виділити кошти для допомоги муніципалітетам.

Відновлення чеських територій, які постраждали від руйнівної повені, займе місяці або навіть роки. Про це сказав президент Чехії Петр Павел під час виступу на Національному телеканалі, передає УНН з посиланням на e15.

Деталі

Уряд Чехії планує оцінити збитки, завдані повінню, і виділити кошти для їхньої ліквідації на допомогу муніципалітетам, заявив президент Петр Павел по телебаченню після відвідин постраждалих регіонів у Північній Моравії та Сілезії. За його словами, відновлення в цих місцях займе місяці, а то й роки.

Уряду необхідно буде серйозно сісти з мерами і губернаторами і подумати, як істотно допомогти найбільш постраждалим містам і муніципалітетам. Тому що ті бюджети, які сьогодні розглядаються, точно не покриють збитки

- заявив президент.

Зокрема, ЗМІ повідомляє, що в Оломоуцькому краї паводок завдав шкоди тільки дорожній мережі на кілька мільярдів крон. Загальний збиток від повені, нанесений державній, регіональній, муніципальній та приватній власності, ще підраховується і буде дуже високим, повідомив журналістам гетьман Оломоуцького краю Йозеф Суханек.

Про збитки в кілька десятків мільйонів крон заявила і компанія Fenix Group, якій належить розташований у Єсеніце завод з виробництва електричного опалення. Повінь охопила всю виробничу територію і знищила роботизоване обладнання та складські приміщення.

Нагадаємо

Унаслідок проливних дощів і повеней у Чехії, Польщі та Австрії загинули щонайменше 16 осіб, кілька вважаються зниклими безвісти. Сотні тисяч евакуйовано через шторм "Борис" у п'яти країнах регіону.

Повені в Європі загрожують забрудненням річок Дністер та Дунай на Одещині: що відомо18.09.2024, 15:12 • 12073 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
petro-pavelПетро Павел
avstriiaАвстрія
cheska-respublikaЧеська Республіка
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,637.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.89
Ethereum
$2,048.56