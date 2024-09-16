Жертвами наводнений в Европе стали уже по меньшей мере 16 человек

Количество погибших в результате проливных дождей и наводнений в Центральной и Восточной Европе возросло по меньшей мере до 16, еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Власти сообщили о гибели людей в Чехии, Польше и Австрии и предупредили, что худшее еще впереди. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Начальник чешской полиции сообщил в понедельник, что женщина утонула в ручье, который вышел из берегов недалеко от Брунтала, города с населением около 15 тысяч человек на северо-востоке страны. Еще семь человек считаются пропавшими без вести.

В Австрии местные СМИ сообщили, что двое мужчин в возрасте 70 и 80 лет утонули, оказавшись в ловушке из-за поднявшейся паводковой воды в своих домах в городах Бегаймкирхен и Зирндорф, расположенных в северо-восточной земле Нижняя Австрия, которая сильно пострадала.

Негода затримала українських дітей в Австрії, ситуація на контролі посольства - МЗС

Количество жертв в Польше возросло до шести: в юго-западном городе Ниса утонул хирург, который возвращался с дежурства в больнице, а в южных городах Бельско-Бяла и Лондек-Здруй погибли четыре человека, сообщили пожарные.

Из-за шторма с названием «Борис» сотни тысяч людей были эвакуированы из своих домов на территории Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии.

У розклад поїздів внесли зміни через повені в Європі: як будуть курсувати