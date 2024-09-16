Жертвами повеней у Європі стали вже щонайменше 16 людей
Київ • УНН
Внаслідок проливних дощів і повеней у Чехії, Польщі та Австрії загинуло щонайменше 16 людей, кілька вважаються зниклими. Сотні тисяч евакуйовано через шторм "Борис" у п'яти країнах регіону.
Кількість загиблих унаслідок проливних дощів і повеней у Центральній та Східній Європі зросла щонайменше до 16, ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. Влада повідомила про загибель людей у Чехії, Польщі та Австрії і попередила, що найгірше ще попереду. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Начальник чеської поліції повідомив у понеділок , що жінка потонула в струмку, який вийшов із берегів недалеко від Брунтала, міста з населенням близько 15 тисяч осіб на північному сході країни. Ще семеро людей вважаються зниклими безвісти.
В Австрії місцеві ЗМІ повідомили, що двоє чоловіків у віці 70 і 80 років потонули, опинившись у пастці через паводкову воду, що піднялася, у своїх будинках у містах Бегаймкірхен і Зірндорф, розташованих у північно-східній землі Нижня Австрія, яка сильно постраждала.
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Кількість жертв у Польщі зросла до шести: у південно-західному місті Ниса потонув хірург, який повертався з чергування в лікарні, а в південних містах Бєльсько-Бяла і Лондек-Здруй загинули четверо людей, повідомили пожежники.
Через шторм із назвою "Борис" сотні тисяч людей було евакуйовано зі своїх будинків на території Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії та Словаччини.
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