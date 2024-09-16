У розклад поїздів внесли зміни через повені в Європі: як будуть курсувати
Київ • УНН
Через стихію в Центральній Європі змінено маршрути деяких міжнародних поїздів. Рейси до Відня обмежені до Будапешта, а на затопленій ділянці між Чехією та Польщею організовано автобусне сполучення.
Через повені в Європі змінено маршрути деяких міжнародних поїздів. Рейси до Відня обмежені до Будапешта, рейс з Праги через об'їзд затримається на 2 години, а на затопленій ділянці між Чехією та Польщею організовано автобусне сполучення, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Укрзалізниці, ситуація зі стихією в Центральній Європі станом на ранок понеділка наступна:
- Рейс Відень - Київ - Відень сьогодні курсує як Будапешт - Київ - Будапешт.
- Рейс Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта.
- Рейси Прага - Перемишль - Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.
- Рейс Прага - Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа - за графіком.
"Усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін", - повідомили в Укрзалізниці.
Стихія у Європі паралізувала транспорт: рейси скасовані, вводяться тимчасові заходи - Укрзалізниця 15.09.24, 21:34 • 21769 переглядiв