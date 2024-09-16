У розклад поїздів внесли зміни через повені в Європі: як будуть курсувати

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Київ • УНН

 • 12846 перегляди

Через стихію в Центральній Європі змінено маршрути деяких міжнародних поїздів. Рейси до Відня обмежені до Будапешта, а на затопленій ділянці між Чехією та Польщею організовано автобусне сполучення.

Через повені в Європі змінено маршрути деяких міжнародних поїздів. Рейси до Відня обмежені до Будапешта, рейс з Праги через об'їзд затримається на 2 години, а на затопленій ділянці між Чехією та Польщею організовано автобусне сполучення, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Укрзалізниці, ситуація зі стихією в Центральній Європі станом на ранок понеділка наступна:

  • Рейс Відень - Київ - Відень сьогодні курсує як Будапешт - Київ - Будапешт.
  • Рейс Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта.
  • Рейси Прага - Перемишль - Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.
  • Рейс Прага - Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа - за графіком.

"Усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін", - повідомили в Укрзалізниці.

Стихія у Європі паралізувала транспорт: рейси скасовані, вводяться тимчасові заходи - Укрзалізниця 15.09.24, 21:34 • 21769 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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