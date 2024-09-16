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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В расписание поездов внесли изменения из-за наводнений в Европе: как будут курсировать

Киев  •  УНН

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Из-за стихии в Центральной Европе изменены маршруты некоторых международных поездов. Рейсы в Вену ограничены до Будапешта, а на затопленном участке между Чехией и Польшей организовано автобусное сообщение.

Из-за наводнения в Европе изменены маршруты некоторых международных поездов. Рейсы в Вену ограничены до Будапешта, рейс из Праги из-за объезда задержится на 2 часа, а на затопленном участке между Чехией и Польшей организовано автобусное сообщение, сообщили в АО "Укрзализныця" в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Укрзализныци, ситуация со стихией в Центральной Европе по состоянию на утро понедельника следующая:

  • Рейс Вена - Киев - Вена сегодня курсирует как Будапешт - Киев - Будапешт.
  • Рейс Чоп - Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен до Будапешта.
  • Рейсы Прага - Перемышль - Прага будут отправлены с начальных станций по расписанию, а затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут преодолевать автобусами.
  • Рейс Прага - Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа к расписанию. Из Чопа - по графику.

"Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений", - сообщили в Укрзализныце.

Стихия в Европе парализовала транспорт: рейсы отменены, вводятся временные меры - Укрзализныця15 сентября 2024, 18:34 • 19202 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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