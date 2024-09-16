В расписание поездов внесли изменения из-за наводнений в Европе: как будут курсировать
Киев • УНН
Из-за стихии в Центральной Европе изменены маршруты некоторых международных поездов. Рейсы в Вену ограничены до Будапешта, а на затопленном участке между Чехией и Польшей организовано автобусное сообщение.
Из-за наводнения в Европе изменены маршруты некоторых международных поездов. Рейсы в Вену ограничены до Будапешта, рейс из Праги из-за объезда задержится на 2 часа, а на затопленном участке между Чехией и Польшей организовано автобусное сообщение, сообщили в АО "Укрзализныця" в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Укрзализныци, ситуация со стихией в Центральной Европе по состоянию на утро понедельника следующая:
- Рейс Вена - Киев - Вена сегодня курсирует как Будапешт - Киев - Будапешт.
- Рейс Чоп - Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен до Будапешта.
- Рейсы Прага - Перемышль - Прага будут отправлены с начальных станций по расписанию, а затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут преодолевать автобусами.
- Рейс Прага - Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа к расписанию. Из Чопа - по графику.
"Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений", - сообщили в Укрзализныце.
Стихия в Европе парализовала транспорт: рейсы отменены, вводятся временные меры - Укрзализныця15 сентября 2024, 18:34 • 19202 просмотра