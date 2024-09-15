Стихия в Европе парализовала транспорт: рейсы отменены, вводятся временные меры - Укрзализныця
Киев • УНН
Из-за подтопления отменены и изменены маршруты некоторых международных поездов из Украины в Австрию, Чехию и Польшу. Укрзализныця сообщает об альтернативных вариантах для пассажиров и планах восстановления движения.
Непогода продолжает создавать трудности для транспортных сообщений в Чехии, Австрии и Польше. Из-за масштабных подтоплений и осложненной ситуации на границах некоторые международные рейсы отменены, а другие временно меняют маршруты. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
Сегодня был отменен рейс Вена - Будапешт - Киев. Пассажиров с билетами в Вене просили обратиться в информационно-сервисный пункт для получения ваучеров на бесплатное поселение. Рейс Киев - Будапешт - Вена будет следовать только в Будапешт.
Рейсы Чоп - Вена - Чоп курсируют без изменений. Однако рейсы Прага - Перемышль - Прага пока не могут пересечь затопленный участок на границе Чехии и Польши. Завтра планируется организация челночного движения с автобусным трансфером вокруг затопленной зоны.
Поезда из/в Варшаву, Хелм и Кошице курсируют по графику без изменений.
Внаслідок хвилі повеней у Польщі та Чехії, залізничне сполучення частково скасоване15 сентября 2024, 10:30 • 19118 просмотров