Вследствие волны наводнений в Польше и Чехии, железнодорожное сообщение частично отменено

Укрзализныця занимается организацией стыковок для украинских пассажиров. Известно, что поезда из Праги на Перемышль и обратно отменены, но поезда из Праги в Чоп и обратно будут ехать в объезд с небольшой задержкой, передает УНН.

Детали

Из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По данным Укрзализныци:

Поезда из Праги на Перемышль - отменены, в связи с затоплением инфраструктуры.

Пересадочный поезд 105/106 Грац - Вена - Перемышль не курсирует на затопленном пограничном участке.

Рейсы из Праги в Чоп не отменяются; обратно будут ехать в объезд с небольшой задержкой.

Сегодня и завтра украинский стыковочный поезд 59/60 в Киев будет ждать пассажиров из Праги.

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