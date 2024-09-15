Вследствие волны наводнений в Польше и Чехии, железнодорожное сообщение частично отменено
Киев • УНН
Из-за наводнений в Польше и Чехии отменены некоторые железнодорожные рейсы в Украину. Укрзализныця организует альтернативные маршруты и стыковки для украинских пассажиров, в частности поезда из Праги в Чоп будут курсировать в объезд.
Укрзализныця занимается организацией стыковок для украинских пассажиров. Известно, что поезда из Праги на Перемышль и обратно отменены, но поезда из Праги в Чоп и обратно будут ехать в объезд с небольшой задержкой, передает УНН.
Детали
Из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.
По данным Укрзализныци:
Поезда из Праги на Перемышль - отменены, в связи с затоплением инфраструктуры.
Пересадочный поезд 105/106 Грац - Вена - Перемышль не курсирует на затопленном пограничном участке.
Рейсы из Праги в Чоп не отменяются; обратно будут ехать в объезд с небольшой задержкой.
Сегодня и завтра украинский стыковочный поезд 59/60 в Киев будет ждать пассажиров из Праги.
Країни Європи готуються до масштабних повеней, у Румунії вже є перші жертви14 сентября 2024, 16:15 • 19991 просмотр