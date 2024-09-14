Страны Европы готовятся к масштабным наводнениям, в Румынии уже есть первые жертвы

В странах Восточной и Центральной Европы начались масштабные наводнения, вызванные сильными дождями. В Румынии в результате стихийного бедствия погибли несколько человек, наводнения уже начались в Польше, их также ожидают в Чехии, Австрии и Германии. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

В Румынии, где ливни начались раньше, пять человек стали жертвами наводнения. Их тела были обнаружены во время поисково-спасательной операции в затопленных юго-восточных районах страны.

По информации агентства Mediafax, среди погибших в основном были пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 86 и 96 лет. В пострадавших селах вода могла подниматься до 1,7 метра, а местные жители были вынуждены забираться на крыши домов, чтобы их не унесло течение. Агентство со ссылкой на спасателей пишет, что многие пожилые люди, которые ограничены в своих передвижениях, могут до сих пор оставаться в домах в зоне затопления.

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Ожидается, что наводнения переместятся на Запад. В некоторых районах, например, в высокогорье на польско-чешской границе, выпадет до 40 см осадков. Проливные дожди будут сопровождаться штормовым ветром — в чешской Моравии скорость ветра, по данным метеорологов, будет достигать 100 км в час.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что небольшим городам Морув и Глухолазы, расположенным около границы с Чехией, угрожает опасность. В Глухолазах уровень воды в реке превысил безопасные показатели на два метра, часть жителей была эвакуирована. Метеорологическая служба Польши сообщила об угрозе локальных наводнений. В состояние повышенной готовности приведены войска территориальной обороны.

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение самого высокого уровня из-за сильных дождей и расширил зону возможного затопления — теперь в него попадает устье реки Одер — в месте ее впадения в Балтийское море.

В Праге в пятницу пожарные закрыли противопаводковые ворота на канале Чертовка. Эти ворота были возведены после разрушительных наводнений 1997 и 2002 годов для защиты города от воды. Зоопарк Праги, сильно пострадавший во время наводнений 2002 и 2013 годов, заявил, что, в случае необходимости, готов эвакуировать животных. В выходные он закрыт для посетителей.

Основное внимание чешских властей приковано к Северной Моравии, где прогнозируются самые обильные осадки и штормовой ветер. Во время наводнения в 1997 году в Моравии погибли 50 человек.

Также обильные осадки ожидаются в Баварии, тогда как остальным регионам Германии наводнение не угрожает. В Австрии, как ожидается, в ближайшие дни выпадет от 10 до 20 см осадков во многих регионах страны. Более 20 см может выпасть в трех землях — Нижней и Верхней Австрии и в Штирии.

По данным синоптиков, за несколько дней может выпасть такое количество осадков, что оно превысит суммарные показатели по осадкам за сентябрь в предыдущие годы.

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