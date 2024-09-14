Країни Європи готуються до масштабних повеней, у Румунії вже є перші жертви

У країнах Східної та Центральної Європи почалися масштабні повені, спричинені сильними дощами. У Румунії внаслідок стихійного лиха загинули кілька людей, повені вже почалися в Польщі, їх також очікують у Чехії, Австрії та Німеччині. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

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У Румунії, де зливи почалися раніше, п'ятеро людей стали жертвами повені. Їхні тіла було виявлено під час пошуково-рятувальної операції в затоплених південно-східних районах країни.

За інформацією агентства Mediafax, серед загиблих здебільшого були люди похилого віку, зокрема дві жінки віком 86 і 96 років. У постраждалих селах вода могла підніматися до 1,7 метра, а місцеві жителі були змушені забиратися на дахи будинків, щоб їх не забрала течія. Агентство з посиланням на рятувальників пише, що багато літніх людей, які обмежені у своїх пересуваннях, можуть досі залишатися в будинках у зоні затоплення.

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Очікується, що повені перемістяться на Захід. У деяких районах, наприклад, у високогір'ї на польсько-чеському кордоні, випаде до 40 см опадів. Проливні дощі супроводжуватимуться штормовим вітром - у чеській Моравії швидкість вітру, за даними метеорологів, сягатиме 100 км на годину.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк повідомив, що невеликим містам Морув і Глухолази, розташованим біля кордону з Чехією, загрожує небезпека. У Глухолазах рівень води в річці перевищив безпечні показники на два метри, частину жителів було евакуйовано. Метеорологічна служба Польщі повідомила про загрозу локальних повеней. У стан підвищеної готовності приведено війська територіальної оборони.

Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив попередження найвищого рівня через сильні дощі та розширив зону можливого затоплення - тепер до неї потрапляє гирло річки Одер - у місці її впадання в Балтійське море.

У Празі в п'ятницю пожежники закрили протипаводкові ворота на каналі Чортовка. Ці ворота були зведені після руйнівних повеней 1997 і 2002 років для захисту міста від води. Зоопарк Праги, який сильно постраждав під час повеней 2002 і 2013 років, заявив, що, в разі необхідності, готовий евакуювати тварин. У вихідні він закритий для відвідувачів.

Основна увага чеської влади прикута до Північної Моравії, де прогнозуються найрясніші опади і штормовий вітер. Під час повені 1997 року в Моравії загинуло 50 осіб.

Також рясні опади очікуються в Баварії, тоді як іншим регіонам Німеччини повінь не загрожує. В Австрії, як очікується, найближчими днями випаде від 10 до 20 см опадів у багатьох регіонах країни. Понад 20 см може випасти в трьох землях - Нижній і Верхній Австрії та в Штирії.

За даними синоптиків, за кілька днів може випасти така кількість опадів, що вона перевищить сумарні показники щодо опадів за вересень у попередні роки.

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