Україна висловила підтримку Нігерії через найбільшу за 30 років повінь
Київ • УНН
За оцінками ООН, близько 480 000 людей постраждали або були переміщені в місті Майдугурі через прорив дамби Алау. В МЗС України висловили співчуття Нігерії через найбільшу за 30 років повінь.
Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив підтримку Нігерії, де трапилась найбільша повінь за останні 30 років. В ООН кажуть про близько 280 тисяч постраждалих. Поки що влада не підтвердила жодних смертей у результаті негоди. Про це повідомляє УНН.
"Засмучені людськими жертвами та руйнуваннями, спричиненими нищівними повенями в Нігерії внаслідок прориву дамби. Висловлюємо співчуття родинам загиблих. Наші думки з усіма постраждалими. Шановний Юсуфе, Україна солідарна з Нігерією у цей важкий момент", - написав Сибіга.
Агентство ООН заявило, що, за їхніми оцінками, близько 280 000 людей постраждали в Майдугурі, і що близько 200 000 інших були переміщені в місті.
Влада Нігерії не підтвердила жодних смертей у результаті цієї події, однак понад 200 людей загинули в інших повенях по країні за останні кілька тижнів. Сьогодні в місті Майдугурі, штат Борно, було зафіксовано сильні раптові повені через переповнення греблі Алау.
Нагадаємо
У Нігерії гребля Алау, за 20 кілометрів від міста Майдугурі, переповнилася на вихідних, залишивши цілі будинки затопленими. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) описало повінь як найгіршу в Майдугурі за останні 30 років.