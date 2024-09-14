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Україна висловила підтримку Нігерії через найбільшу за 30 років повінь

Україна висловила підтримку Нігерії через найбільшу за 30 років повінь

Київ • УНН

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За оцінками ООН, близько 480 000 людей постраждали або були переміщені в місті Майдугурі через прорив дамби Алау. В МЗС України висловили співчуття Нігерії через найбільшу за 30 років повінь.

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив підтримку Нігерії, де трапилась найбільша повінь за останні 30 років. В ООН кажуть про близько 280 тисяч постраждалих. Поки що влада не підтвердила жодних смертей у результаті негоди. Про це повідомляє УНН

"Засмучені людськими жертвами та руйнуваннями, спричиненими нищівними повенями в Нігерії внаслідок прориву дамби. Висловлюємо співчуття родинам загиблих. Наші думки з усіма постраждалими. Шановний Юсуфе, Україна солідарна з Нігерією у цей важкий момент", - написав Сибіга.

Агентство ООН заявило, що, за їхніми оцінками, близько 280 000 людей постраждали в Майдугурі, і що близько 200 000 інших були переміщені в місті.

Влада Нігерії не підтвердила жодних смертей у результаті цієї події, однак понад 200 людей загинули в інших повенях по країні за останні кілька тижнів. Сьогодні в місті Майдугурі, штат Борно, було зафіксовано сильні раптові повені через переповнення греблі Алау.

Нагадаємо

У Нігерії гребля Алау, за 20 кілометрів від міста Майдугурі, переповнилася на вихідних, залишивши цілі будинки затопленими. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) описало повінь як найгіршу в Майдугурі за останні 30 років.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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