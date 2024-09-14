Украина выразила поддержку Нигерии из-за крупнейшего за 30 лет наводнения

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил поддержку Нигерии, где произошло крупнейшее наводнение за последние 30 лет. В ООН говорят об около 280 тысячах пострадавших. Пока власти не подтвердили никаких смертей в результате непогоды. Об этом сообщает УНН.

«Расстроены человеческими жертвами и разрушениями, вызванными сокрушительными наводнениями в Нигерии в результате прорыва дамбы. Выражаем соболезнования семьям погибших. Наши мысли со всеми пострадавшими. Уважаемый Юсуфе, Украина солидарна с Нигерией в этот трудный момент», - написал Сибига.

Агентство ООН заявило, что, по их оценкам, около 280 000 человек пострадали в Майдугуре, и что около 200 000 других были перемещены в городе.

Власти Нигерии не подтвердили никаких смертей в результате этого события, однако более 200 человек погибли в других наводнениях по стране за последние несколько недель. Сегодня в городе Майдугури, штат Борно, были зафиксированы сильные внезапные наводнения из-за переполнения плотины Алау.

Напомним,

В Нигерии плотина Алау, в 20 километрах от города Майдугури, переполнилась на выходных, оставив целые дома затопленными. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) описало наводнение как худшее в Майдугури за последние 30 лет.