"Франсін" вдарив по Луїзіані як ураган і послабшав до тропічного шторму: у штаті повені, відміна рейсів та відключення світла

Тропічний шторм "Франсін" викликав раптову повінь на півдні Луїзіани у США, це зробило дороги непроїзними та викликало відключення електроенергії, через що сотні тисяч будинків залишилися без світла, пише УНН з посиланням на CNN та The Washington Post.

Деталі

Пізно ввечері в середу Національний центр з ураганів США повідомив в оновленні о 22:00 за місцевим часом, що "Франсін" послабшав до тропічного шторму після того, як спочатку обрушився на узбережжя округу Терребонн у штаті Луїзіана як ураган категорії 2, а потім приніс до штату сильний вітер і зливи як шторм категорії 1. Тепер "прогнозується швидке ослаблення", заявив центр, зазначивши, що шторм, як очікується, рухатиметься повільніше у північно-північно-східному напрямку протягом наступних кількох днів і стане тропічною депресією до вечора четверга.

Шторм став першим ураганом, що обрушився на Луїзіану з 2021 року, і третім, що обрушився на США цього року, - найбільше з 2020 року.

Ось останні оновлення:

• "Франсін" втрачає оберти в міру просування через Луїзіану. Він, як очікується, слідуватиме через західно-центральну частину Міссісіпі на Середній Південь у четвер та п'ятницю. "Небезпечний для життя штормовий нагін, значні раптові повені та повені в містах, ураганні вітри та торнадо очікуються вздовж берегових ліній Луїзіани, Міссісіпі та частини узбережжя Алабами", - заявила Національна метеорологічна служба США.

• Повінь у районі Нового Орлеану: Національна метеорологічна служба США повідомила, що в районі Нового Орлеану випало близько 15-20 см опадів, і в середу ввечері для цього району було на короткий час оголошено надзвичайний стан через раптові повені, що означає потенційний катастрофічний збитки та загрозу життю. Пізніше було випущено менш серйозне попередження про раптові повені для метрополії Нового Орлеана, яке мало діяти до 1:45 ранку за місцем четверга. Хоча на початку четверга більше не очікується опадів, район уже постраждав від раптових повеней, заявила метеорологічна служба. В окрузі Сент-Джеймс, де випало 10-15 см опадів, чиновники закликали жителів не виходити на вулиці, повінь від "Франсін" затопила будинки. А в окрузі Джефферсон чиновники закликали жителів залишатися вдома і не виходити на дороги, оскільки "сильна повінь на вулицях" створила небезпечні умови. В інших місцях жителів Морган-Сіті попросили залишатися вдома через "незвичайний обсяг повеней".

• Сильні вітри також обрушилися на регіон: попередження про тропічні шторми діяли рано вранці в четвер уздовж південної смуги затоки, що тягнеться від Інтракостал-Сіті в штаті Луїзіана до кордону штатів Алабама і Флорида, згідно з рекомендаціями NHC від 1 години ночі за місцевим часом. Сильні дощі та поривчастий вітер поширилися Новим Орлеаном, при цьому в аеропорту Лейкфронт зафіксовано стійкі вітри зі швидкістю 59,5 км на годину і пориви зі швидкістю 75,6 км на годину.

• Щонайменше 26 людей врятовано від повені: в окрузі Лафурш ввечері розпочали дії, щоб врятувати 26 жителів, які опинилися в затоплених будинках, згідно з заявою офісу шерифа. Більшість району залишилася без електрики, а комендантська година діятиме до 10 години ранку четверга за місцевим часом, повідомили чиновники.

• Повідомляється про шкоду деревам та інфраструктурі: кілька округів уздовж узбережжя Луїзіани повідомили про повалені дерева та лінії електропередачі, коли "Франсін" обрушився на цей район руйнівними вітрами. Округ Терребонн, де "Франсін" обрушився на берег, зіткнувся з перебоями в подачі електроенергії, було повалено дерева, сказав головний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Роббі Лі. Повідомлялося про затоплення вулиць та повалені дерева в окрузі Лафурш, де було зафіксовано понад 25 000 відключень електроенергії, сказав співробітник зі зв'язків з громадськістю. В окрузі Сент-Джеймс, розташованому трохи далі від узбережжя, були обірвані лінії електропередачі, вибухнули кілька трансформаторів і відлетів на проїжджу частину навіс для машини, повідомив офіс шерифа в повідомленні на X. Чиновники округу Джефферсон закликали домогосподарства обмежити споживання води, оскільки велика і застаріла каналізаційна система округу була переповнена зливовими стоками.

• Тисячі людей зазнають перебої з електропостачанням: понад 392 000 клієнтів комунальних служб залишилися без електрики приблизно о 3 годині ранку за місцевим часом у четвер, повідомляє PowerOutage.us. У деяких районах на півдні штату були перебої з електропостачанням, що торкнулися більш ніж половини клієнтів комунальних служб, включаючи Терребонн, Лафурш, Сент-Мері та Ассумпшн. Клієнти AT&T та T-Mobile "по всій великій території" також мали проблеми зі зв'язком зі службами 911 протягом деякого часу, але тепер цю проблему, схоже, вирішено, повідомили в соціальних мережах міста Новий Орлеан у середу ввечері.

• Також можливі торнадо: кілька торнадо можливі в середу ввечері в деяких частинах південно-східної Луїзіани, південного Міссісіпі, південної Алабами та Флоридського Пенхендла. Для цих районів було оголошено попередження про торнадо, яке діятиме до 6-ї ранку за місцевим часом, повідомив Центр прогнозування штормів. У четвер ризик торнадо пошириться на інші частини Алабами, південно-західну Джорджію та Флоридський Пенхендл.

• Загальна кількість опадів на півдні: попередження про повені діють понад 10 мільйонів осіб на півдні США. Очікується, що "Франсін" принесе загальну кількість опадів від 10 до 20 см, місцями до 30 см у південно-східній Луїзіані, Міссісіпі, на півдні Алабами та Флоридському Пенхендлі до вечора четверга, повідомив Національний центр з ураганів.

• "Франсін" може викликати небезпечний для життя штормовий нагін: попередження про штормові нагони діють для берегових ліній Луїзіани та Міссісіпі - від Перл-Рівер, Луїзіана до Оушен-Спрінгс, Міссісіпі. Цього тижня було віддано розпорядження про евакуацію для кількох громад уздовж узбережжя затоки, в основному через ризик штормового нагону.

• Шторм впливає на аеропорти та коледжі: авіакомпанії скасували всі рейси з міжнародного аеропорту Луї Армстронга в Новому Орлеані в середу, і деякі додаткові скасування були зроблені на ранок четверга за місцевим часом, згідно з оновленням статусу на сайті аеропорту. Аеропорт стежить за умовами, але залишиться відкритим "якщо умови не стануть небезпечними". Окремі авіакомпанії вирішуватимуть, чи скасовувати рейси, виходячи з погодних умов у цьому районі, ідеться в оновленні. Проблеми з транспортом також виникли, коли круїз Carnival, який мав повернутися у четвер, був затриманий через "Франсін", повідомила круїзна компанія у повідомленні у вівторок. Через сувору погоду кілька університетів та коледжів Луїзіани, включаючи Університет штату Луїзіана, Громадський коледж Нуньєс та Університет Тулейна, закрили свої кампуси або перейшли на віддалений режим занять цього тижня через "Франсін".