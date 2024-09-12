«Франсин» ударил по Луизиане как ураган и ослаб до тропического шторма: в штате наводнения, отмена рейсов и отключение света
Киев • УНН
Тропический шторм «Франсин» вызвал внезапные наводнения на юге Луизианы, США. Сотни тысяч домов остались без света, дороги непроездные, людей эвакуируют из затопленных районов.
Тропический шторм "Франсин" вызвал внезапное наводнение на юге Луизианы в США, это сделало дороги непроездными и вызвало отключение электроэнергии, из-за чего сотни тысяч домов остались без света, пишет УНН со ссылкой на CNN и The Washington Post.
Детали
Поздно вечером в среду Национальный центр по ураганам США сообщил в обновлении в 22:00 по местному времени, что "Франсин" ослаб до тропического шторма после того, как сначала обрушился на побережье округа Терребонн в штате Луизиана как ураган категории 2, а затем принес в штат сильный ветер и ливни как шторм категории 1. Теперь "прогнозируется быстрое ослабление", заявил центр, отметив, что шторм, как ожидается, будет двигаться медленнее в северо-северо-восточном направлении в течение следующих нескольких дней и станет тропической депрессией к вечеру четверга.
Шторм стал первым ураганом, обрушившимся на Луизиану с 2021 года, и третьим, обрушившимся на США в этом году, - больше всего с 2020 года.
Вот последние обновления:
• "Франсин" теряет обороты по мере продвижения через Луизиану. Он, как ожидается, будет следовать через западно-центральную часть Миссисипи на Средний Юг в четверг и пятницу. "Опасный для жизни штормовой нагон, значительные внезапные наводнения и наводнения в городах, ураганные ветры и торнадо ожидаются вдоль береговых линий Луизианы, Миссисипи и части побережья Алабамы", — заявила Национальная метеорологическая служба США.
• Наводнение в районе Нового Орлеана: Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в районе Нового Орлеана выпало около 15-20 см осадков, и в среду вечером для этого района было на короткое время объявлено чрезвычайное положение из-за внезапных наводнений, что означает потенциальный катастрофический ущерб и угрозу жизни. Позднее было выпущено менее серьезное предупреждение о внезапных наводнениях для метрополии Нового Орлеана, которое должно было действовать до 1:45 утра по местому времени четверга. Хотя в начале четверга больше не ожидается осадков, "район уже пострадал от внезапных наводнений", заявила метеорологическая служба. В округе Сент-Джеймс, где выпало 10-15 см осадков, чиновники призвали жителей не выходить на улицы, наводнение от "Франсин" затопило дома. А в округе Джефферсон чиновники призвали жителей оставаться дома и не выходить на дороги, так как "сильное наводнение на улицах" создало опасные условия. В других местах жителей Морган-Сити попросили оставаться дома из-за "необычного количества наводнений".
• Сильные ветры также обрушились на регион: предупреждения о тропических штормах действовали рано утром в четверг вдоль южной полосы залива, простирающейся от Интракостал-Сити в штате Луизиана до границы штатов Алабама и Флорида, согласно рекомендациям NHC от 1 часа ночи по центральному времени. Сильные дожди и порывистый ветер распространились по Новому Орлеану, при этом в аэропорту Лейкфронт зафиксированы устойчивые ветры со скоростью 59,5 км в час и порывы со скоростью 75,6 км в час.
• По меньшей мере 26 человек спасены от наводнения: в округе Лафурш в среду вечером приступили к действиям, чтобы спасти 26 жителей, оказавшихся в затопленных домах, согласно заявлению офиса шерифа. Большая часть района осталась без электричества, а комендантский час будет действовать до 10 утра четверга по местному времени, сообщили чиновники.
• Сообщается об ущербе деревьям и инфраструктуре: несколько округов вдоль побережья Луизианы сообщили о поваленных деревьях и линиях электропередач, когда "Франсин" обрушился на этот район разрушительными ветрами. Округ Терребонн, где Франсин обрушился на берег, столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии и поваленными деревьями, сказал главный специалист по связям с общественностью Робби Ли. Сообщалось о затоплении улиц и поваленных деревьях в округе Лафурш, где было зафиксировано более 25 000 отключений электроэнергии, сказал сотрудник по связям с общественностью. В округе Сент-Джеймс, расположенном немного дальше от побережья, были оборваны линии электропередач, взорвались несколько трансформаторов и отлетел на проезжую часть навес для машины, сообщил офис шерифа в сообщении на X. Чиновники округа Джефферсон призвали домохозяйства ограничить потребление воды, поскольку большая и устаревшая канализационная система округа была переполнена ливневыми стоками.
• Тысячи людей испытывают перебои с электроснабжением: более 392 000 клиентов коммунальных служб остались без электричества примерно в 3 часа утра по местному времени в четверг, сообщает PowerOutage.us. В некоторых районах на юге штата были перебои с электроснабжением, затронувшие более половины клиентов коммунальных служб, включая Терребонн, Лафурш, Сент-Мэри и Ассумпшн. Клиенты AT&T и T-Mobile "по всей обширной территории" также испытывали проблемы со связью со службами 911 в течение некоторого времени, но теперь эта проблема, похоже, решена, сообщили в социальных сетях города Новый Орлеан в среду вечером.
• Также возможны торнадо: несколько торнадо возможны в среду вечером в некоторых частях юго-восточной Луизианы, южного Миссисипи, южной Алабамы и Флоридского Пэнхэндла. Для этих районов было объявлено предупреждение о торнадо, которое будет действовать до 6 утра по местному времени, сообщил Центр прогнозирования штормов. В четверг риск торнадо распространится на другие части Алабамы, юго-западную Джорджию и Флоридский Пэнхэндл. Кроме того, волны ожидаются на большей части северного побережья залива, что, вероятно, приведет к опасным для жизни условиям прибоя и рипа, говорится в сообщении NHC.
• Общее количество осадков на юге: предупреждения о наводнениях действуют для более чем 10 миллионов человек на юге США. Ожидается, что "Франсин" принесет общее количество осадков от 10 до 20 см, местами до 30 см в юго-восточной Луизиане, Миссисипи, на самом юге Алабамы и Флоридском Пэнхэндле до вечера четверга, сообщил Национальный центр по ураганам.
• "Франсин" может вызвать опасный для жизни штормовой нагон: предупреждения о штормовых нагонах действуют для береговых линий Луизианы и Миссисипи - от Перл-Ривер, Луизиана, до Оушен-Спрингс, Миссисипи. На этой неделе были отданы распоряжения об эвакуации для нескольких сообществ вдоль побережья залива, в основном из-за риска штормового нагона.
• Шторм влияет на аэропорты и колледжи: авиакомпании отменили все рейсы из международного аэропорта Луи Армстронга в Новом Орлеане в среду, и некоторые дополнительные отмены были сделаны на утро четверга по местному времени, согласно обновлению статуса на веб-сайте аэропорта. Аэропорт следит за условиями, но останется открытым "если условия не станут небезопасными". Отдельные авиакомпании будут решать, отменять ли рейсы, исходя из погодных условий в этом районе, говорится в обновлении. Проблемы с транспортом также возникли, когда круиз Carnival, который должен был вернуться в четверг, был задержан из-за "Франсин", сообщила круизная компания в сообщении во вторник. Из-за суровой погоды несколько университетов и колледжей Луизианы, включая Университет штата Луизиана, Общественный колледж Нуньес и Университет Тулейна, закрыли свои кампусы или перешли на удаленный режим занятий на этой неделе из-за "Франсин".