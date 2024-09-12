«Франсин» ударил по Луизиане как ураган и ослаб до тропического шторма: в штате наводнения, отмена рейсов и отключение света

Тропический шторм "Франсин" вызвал внезапное наводнение на юге Луизианы в США, это сделало дороги непроездными и вызвало отключение электроэнергии, из-за чего сотни тысяч домов остались без света, пишет УНН со ссылкой на CNN и The Washington Post.

Детали

Поздно вечером в среду Национальный центр по ураганам США сообщил в обновлении в 22:00 по местному времени, что "Франсин" ослаб до тропического шторма после того, как сначала обрушился на побережье округа Терребонн в штате Луизиана как ураган категории 2, а затем принес в штат сильный ветер и ливни как шторм категории 1. Теперь "прогнозируется быстрое ослабление", заявил центр, отметив, что шторм, как ожидается, будет двигаться медленнее в северо-северо-восточном направлении в течение следующих нескольких дней и станет тропической депрессией к вечеру четверга.

Шторм стал первым ураганом, обрушившимся на Луизиану с 2021 года, и третьим, обрушившимся на США в этом году, - больше всего с 2020 года.

Вот последние обновления:

• "Франсин" теряет обороты по мере продвижения через Луизиану. Он, как ожидается, будет следовать через западно-центральную часть Миссисипи на Средний Юг в четверг и пятницу. "Опасный для жизни штормовой нагон, значительные внезапные наводнения и наводнения в городах, ураганные ветры и торнадо ожидаются вдоль береговых линий Луизианы, Миссисипи и части побережья Алабамы", — заявила Национальная метеорологическая служба США.

• Наводнение в районе Нового Орлеана: Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в районе Нового Орлеана выпало около 15-20 см осадков, и в среду вечером для этого района было на короткое время объявлено чрезвычайное положение из-за внезапных наводнений, что означает потенциальный катастрофический ущерб и угрозу жизни. Позднее было выпущено менее серьезное предупреждение о внезапных наводнениях для метрополии Нового Орлеана, которое должно было действовать до 1:45 утра по местому времени четверга. Хотя в начале четверга больше не ожидается осадков, "район уже пострадал от внезапных наводнений", заявила метеорологическая служба. В округе Сент-Джеймс, где выпало 10-15 см осадков, чиновники призвали жителей не выходить на улицы, наводнение от "Франсин" затопило дома. А в округе Джефферсон чиновники призвали жителей оставаться дома и не выходить на дороги, так как "сильное наводнение на улицах" создало опасные условия. В других местах жителей Морган-Сити попросили оставаться дома из-за "необычного количества наводнений".

• Сильные ветры также обрушились на регион: предупреждения о тропических штормах действовали рано утром в четверг вдоль южной полосы залива, простирающейся от Интракостал-Сити в штате Луизиана до границы штатов Алабама и Флорида, согласно рекомендациям NHC от 1 часа ночи по центральному времени. Сильные дожди и порывистый ветер распространились по Новому Орлеану, при этом в аэропорту Лейкфронт зафиксированы устойчивые ветры со скоростью 59,5 км в час и порывы со скоростью 75,6 км в час.

• По меньшей мере 26 человек спасены от наводнения: в округе Лафурш в среду вечером приступили к действиям, чтобы спасти 26 жителей, оказавшихся в затопленных домах, согласно заявлению офиса шерифа. Большая часть района осталась без электричества, а комендантский час будет действовать до 10 утра четверга по местному времени, сообщили чиновники.

• Сообщается об ущербе деревьям и инфраструктуре: несколько округов вдоль побережья Луизианы сообщили о поваленных деревьях и линиях электропередач, когда "Франсин" обрушился на этот район разрушительными ветрами. Округ Терребонн, где Франсин обрушился на берег, столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии и поваленными деревьями, сказал главный специалист по связям с общественностью Робби Ли. Сообщалось о затоплении улиц и поваленных деревьях в округе Лафурш, где было зафиксировано более 25 000 отключений электроэнергии, сказал сотрудник по связям с общественностью. В округе Сент-Джеймс, расположенном немного дальше от побережья, были оборваны линии электропередач, взорвались несколько трансформаторов и отлетел на проезжую часть навес для машины, сообщил офис шерифа в сообщении на X. Чиновники округа Джефферсон призвали домохозяйства ограничить потребление воды, поскольку большая и устаревшая канализационная система округа была переполнена ливневыми стоками.

• Тысячи людей испытывают перебои с электроснабжением: более 392 000 клиентов коммунальных служб остались без электричества примерно в 3 часа утра по местному времени в четверг, сообщает PowerOutage.us. В некоторых районах на юге штата были перебои с электроснабжением, затронувшие более половины клиентов коммунальных служб, включая Терребонн, Лафурш, Сент-Мэри и Ассумпшн. Клиенты AT&T и T-Mobile "по всей обширной территории" также испытывали проблемы со связью со службами 911 в течение некоторого времени, но теперь эта проблема, похоже, решена, сообщили в социальных сетях города Новый Орлеан в среду вечером.

• Также возможны торнадо: несколько торнадо возможны в среду вечером в некоторых частях юго-восточной Луизианы, южного Миссисипи, южной Алабамы и Флоридского Пэнхэндла. Для этих районов было объявлено предупреждение о торнадо, которое будет действовать до 6 утра по местному времени, сообщил Центр прогнозирования штормов. В четверг риск торнадо распространится на другие части Алабамы, юго-западную Джорджию и Флоридский Пэнхэндл. Кроме того, волны ожидаются на большей части северного побережья залива, что, вероятно, приведет к опасным для жизни условиям прибоя и рипа, говорится в сообщении NHC.

• Общее количество осадков на юге: предупреждения о наводнениях действуют для более чем 10 миллионов человек на юге США. Ожидается, что "Франсин" принесет общее количество осадков от 10 до 20 см, местами до 30 см в юго-восточной Луизиане, Миссисипи, на самом юге Алабамы и Флоридском Пэнхэндле до вечера четверга, сообщил Национальный центр по ураганам.

• "Франсин" может вызвать опасный для жизни штормовой нагон: предупреждения о штормовых нагонах действуют для береговых линий Луизианы и Миссисипи - от Перл-Ривер, Луизиана, до Оушен-Спрингс, Миссисипи. На этой неделе были отданы распоряжения об эвакуации для нескольких сообществ вдоль побережья залива, в основном из-за риска штормового нагона.

• Шторм влияет на аэропорты и колледжи: авиакомпании отменили все рейсы из международного аэропорта Луи Армстронга в Новом Орлеане в среду, и некоторые дополнительные отмены были сделаны на утро четверга по местному времени, согласно обновлению статуса на веб-сайте аэропорта. Аэропорт следит за условиями, но останется открытым "если условия не станут небезопасными". Отдельные авиакомпании будут решать, отменять ли рейсы, исходя из погодных условий в этом районе, говорится в обновлении. Проблемы с транспортом также возникли, когда круиз Carnival, который должен был вернуться в четверг, был задержан из-за "Франсин", сообщила круизная компания в сообщении во вторник. Из-за суровой погоды несколько университетов и колледжей Луизианы, включая Университет штата Луизиана, Общественный колледж Нуньес и Университет Тулейна, закрыли свои кампусы или перешли на удаленный режим занятий на этой неделе из-за "Франсин".