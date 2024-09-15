Внаслідок хвилі повеней у Польщі та Чехії, залізничне сполучення частково скасоване
Київ • УНН
Через повені в Польщі та Чехії скасовано деякі залізничні рейси до України. Укрзалізниця організовує альтернативні маршрути та стиковки для українських пасажирів, зокрема поїзди з Праги до Чопа курсуватимуть в об'їзд.
Укрзалізниця займається організацією стиковок для українських пасажирів. Наразі відомо, що поїзди з Праги на Перемишль і зворотно скасовані, але поїзди з Праги до Чопа і зворотно їхатимуть в обʼїзд, із невеликою затримкою, передає УНН.
Деталі
Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.
За даними Укрзалізниці:
Поїзди з Праги на Перемишль – скасовано, у зв’язку з затопленням інфраструктури.
Пересадковий поїзд 105/106 Грац - Відень – Перемишль не курсує на затопленій прикордонній ділянці.
Рейси з Праги до Чопа не скасовуються; зворотно їхатимуть в обʼїзд із невеликою затримкою.
Сьогодні і завтра український стиковочний поїзд 59/60 до Києва чекатиме на пасажирів з Праги.
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