Внаслідок хвилі повеней у Польщі та Чехії, залізничне сполучення частково скасоване

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Київ • УНН

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Через повені в Польщі та Чехії скасовано деякі залізничні рейси до України. Укрзалізниця організовує альтернативні маршрути та стиковки для українських пасажирів, зокрема поїзди з Праги до Чопа курсуватимуть в об'їзд.

Укрзалізниця займається організацією стиковок для українських пасажирів. Наразі відомо, що поїзди з Праги на Перемишль і зворотно скасовані, але поїзди з Праги до Чопа і зворотно їхатимуть в обʼїзд, із невеликою затримкою, передає УНН.

Деталі

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За даними Укрзалізниці:

Поїзди з Праги на Перемишль – скасовано, у зв’язку з затопленням інфраструктури.

Пересадковий поїзд 105/106 Грац - Відень – Перемишль не курсує на затопленій прикордонній ділянці.

Рейси з Праги до Чопа не скасовуються; зворотно їхатимуть в обʼїзд із невеликою затримкою.

Сьогодні і завтра український стиковочний поїзд 59/60 до Києва чекатиме на пасажирів з Праги.

Країни Європи готуються до масштабних повеней, у Румунії вже є перші жертви14.09.24, 19:15 • 23233 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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