Стихія у Європі паралізувала транспорт: рейси скасовані, вводяться тимчасові заходи - Укрзалізниця
Київ • УНН
Через підтоплення скасовано та змінено маршрути деяких міжнародних поїздів з України до Австрії, Чехії та Польщі. Укрзалізниця повідомляє про альтернативні варіанти для пасажирів та плани відновлення руху.
Негода продовжує створювати труднощі для транспортних сполучень у Чехії, Австрії та Польщі. Через масштабні підтоплення та ускладнену ситуацію на кордонах деякі міжнародні рейси скасовано, а інші тимчасово змінюють маршрути. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
Сьогодні було скасовано рейс Відень – Будапешт – Київ. Пасажирів із квитками у Відні просили звернутися до інформаційно-сервісного пункту для отримання ваучерів на безкоштовне поселення. Рейс Київ – Будапешт – Відень прямуватиме лише до Будапешта.
Рейси Чоп – Відень – Чоп курсують без змін. Проте рейси Прага – Перемишль – Прага наразі не можуть перетнути затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра планується організація човникового руху з автобусним трансфером навколо затопленої зони.
Поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують за графіком без змін.
Внаслідок хвилі повеней у Польщі та Чехії, залізничне сполучення частково скасоване15.09.24, 13:30 • 23708 переглядiв