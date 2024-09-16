Негода затримала українських дітей в Австрії, ситуація на контролі посольства - МЗС

27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії через погодні умови, посольство України контролює ситуацію, дипломати забезпечили харчування та проживання дітей, працюють над їх безпечним поверненням, повідомила консульська представниця МЗС, ШІ-аватар Вікторія Ші, пише УНН.

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"Коментар консульської представниці Вікторії Ші щодо групи українських дітей, які не можуть повернутися з Австрії через негоду: ситуація перебуває на контролі посольства України в Австрії. Консули підтримують контакт з двома супроводжуючими особами, керівниками групи 27 дітей. Українські дипломати також забезпечили харчування для дітей і їхнє розселення в готель", - ідеться у повідомленні МЗС.

Як зазначається, "посольства України в Австрії та Угорщині в координації між собою опрацьовують варіанти повернення дітей в Україну". "Ми пишаємося нашими переможцями всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фізики, астрономії та хімії і докладемо усіх зусиль, щоб попри негоду вони змогли безпечно повернутися з Австрії до України", - наголосили у МЗС.

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