Непогода задержала украинских детей в Австрии, ситуация на контроле посольства - МИД

27 украинских детей не могут вернуться из Австрии из-за погодных условий, посольство Украины контролирует ситуацию, дипломаты обеспечили питание и проживание детей, работают над их безопасным возвращением, сообщила консульский представитель МИД, ИИ-аватар Виктория Ши, пишет УНН.

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"Комментарий консульской представительницы Виктории Ши относительно группы украинских детей, которые не могут вернуться из Австрии из-за непогоды: ситуация находится на контроле посольства Украины в Австрии. Консулы поддерживают контакт с двумя сопровождающими лицами, руководителями группы 27 детей. Украинские дипломаты также обеспечили питание для детей и их расселение в отель", - говорится в сообщении МИД.

Как отмечается, "посольства Украины в Австрии и Венгрии в координации между собой прорабатывают варианты возвращения детей в Украину". "Мы гордимся нашими победителями всеукраинских и международных олимпиад по физике, астрономии и химии и приложим все усилия, чтобы, несмотря на непогоду, они смогли безопасно вернуться из Австрии в Украину", - отметили в МИД.

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