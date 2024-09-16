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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Непогода задержала украинских детей в Австрии, ситуация на контроле посольства - МИД

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 11:34  •  3038 просмотра

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27 украинских детей-победителей олимпиад не могут вернуться из Австрии из-за погодных условий. Посольство Украины контролирует ситуацию, обеспечило питание и проживание детей, работает над их безопасным возвращением.

27 украинских детей не могут вернуться из Австрии из-за погодных условий, посольство Украины контролирует ситуацию, дипломаты обеспечили питание и проживание детей, работают над их безопасным возвращением, сообщила консульский представитель МИД, ИИ-аватар Виктория Ши, пишет УНН.

Детали

"Комментарий консульской представительницы Виктории Ши относительно группы украинских детей, которые не могут вернуться из Австрии из-за непогоды: ситуация находится на контроле посольства Украины в Австрии. Консулы поддерживают контакт с двумя сопровождающими лицами, руководителями группы 27 детей. Украинские дипломаты также обеспечили питание для детей и их расселение в отель", - говорится в сообщении МИД.

Как отмечается, "посольства Украины в Австрии и Венгрии в координации между собой прорабатывают варианты возвращения детей в Украину". "Мы гордимся нашими победителями всеукраинских и международных олимпиад по физике, астрономии и химии и приложим все усилия, чтобы, несмотря на непогоду, они смогли безопасно вернуться из Австрии в Украину", - отметили в МИД.

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Юлия Шрамко

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