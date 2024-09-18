Повені в Європі загрожують забрудненням річок Дністер та Дунай на Одещині: що відомо
Київ • УНН
Через повені в сусідніх країнах існує загроза забруднення річок Дністер, Дунай та озера Ялпуг в Одеській області. Влада посилила моніторинг якості води та контроль за здоров'ям населення.
Через повені у Європі існує загроза забруднення води у річках Дністер та Дунай, а також в озері Ялпуг в Одеській області, повідомив у середу обласний центр з контролю та профілактики захворювань, передає УНН.
У зв’язку зі складними погодними умовами, які накрили сусідні країни (Молдову, Румунію, Польщу та Чехію), існує загроза забруднення поверхневих водойм, зокрема річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області
Для запобігання виникнення інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій в регіоні посилили ряд заходів:
- моніторинг за якістю питного водопостачання, яке здійснюється з поверхневих водойм Одещини
- постійний контроль за станом здоров’я населення області;
- санітарно-освітня робота серед населення про важливість дотримання гігієни та профілактики інфекційних захворювань.
- В центрі також наголосили, що ситуація знаходиться під постійним контролем.
Якість води у місцях водозаборів Київщини у межах норми - Міндовкілля16.09.24, 14:56 • 25063 перегляди