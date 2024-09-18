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Повені в Європі загрожують забрудненням річок Дністер та Дунай на Одещині: що відомо

Повені в Європі загрожують забрудненням річок Дністер та Дунай на Одещині: що відомо

Київ • УНН

 • 12073 перегляди

Через повені в сусідніх країнах існує загроза забруднення річок Дністер, Дунай та озера Ялпуг в Одеській області. Влада посилила моніторинг якості води та контроль за здоров'ям населення.

Через повені у Європі існує загроза забруднення води у річках Дністер та Дунай, а також в озері Ялпуг в Одеській області, повідомив у середу обласний центр з контролю та профілактики захворювань, передає УНН.

У зв’язку зі складними погодними умовами, які накрили сусідні країни (Молдову, Румунію, Польщу та Чехію), існує загроза забруднення поверхневих водойм, зокрема річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області

- йдеться у повідомленні центру у Facebook.

Для запобігання виникнення інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій в регіоні посилили ряд заходів:

  • моніторинг за якістю питного водопостачання, яке здійснюється з поверхневих водойм Одещини
  • постійний контроль за станом здоров’я населення області;
  • санітарно-освітня робота серед населення про важливість дотримання гігієни та профілактики інфекційних захворювань.
  • В центрі також наголосили, що ситуація знаходиться під постійним контролем.
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Якість води у місцях водозаборів Київщини у межах норми - Міндовкілля16.09.24, 14:56 • 25063 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЗдоров'я

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