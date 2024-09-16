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Якість води у місцях водозаборів Київщини у межах норми - Міндовкілля

Якість води у місцях водозаборів Київщини у межах норми - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 25063 перегляди

Міндовкілля повідомляє, що якість води у водозаборах Києва в межах норми. Київводоканал готовий до посиленого очищення води у разі погіршення ситуації, заготовлено 120 тонн активованого вугілля.

На тлі ситуації із забрудненням на річках Сейм та Десна якість води у місцях водозаборів Київської області перебувають у межах норми, повідомили у понеділок у Міндовкілля, пише УНН.

Київська область

"16 вересня 2024 року на річці Десна якість води у місцях водозаборів м. Києва перебуває у межах норми. У пункті водозабору міста Бровари фіксується незначна зміна по хімічному споживанню кисню з 28,37 до 33,2 міліграм на дециметр кубічний, при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний. Розчинений кисень вище норми, хоч і трохи знизився з 6,22 до 5,4 міліграм на дециметр кубічний. Ризиків для здійснення водозабору немає", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, "забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води річки Сейм на Чернігівщині".

"Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

У Міндовкілля наголосили, що "за даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору". "Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил. Єдиний ризик - можливий запах. Однак для його усунення Київводоканалом заготовлено 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У випадку погіршення показників якості води у Десні Київводоканал застосовуватиме технологію посиленого очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забруднення та неприємні запахи", - зазначили у відомстві.

Київводоканал: у районі водозабору вода гарної якості, впроваджують нову технологію 11.09.24, 11:28 • 27337 переглядiв

Сумська область

"Щодо річки Сейм, на Сумщині спостерігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу до міста Мутин. У селі Чумакове хімічне споживання кисню зросло з 30 до 84,2 мгО/дм3, при нормі 30 мгО/дм³, збільшився вміст завислих речовин. Вміст розчиненого кисню у воді відповідає нормі", - ідеться у повідомленні.

Чернігівська область

"На Чернігівщині відбувається покращення якості води річки Сейм, фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню до 8,05-8,11 міліграм на дециметр кубічний, показник хімічного споживанню кисню перебуває в межах 28-30 міліграм на дециметр кубічний. Показники азоту амонійного, заліза загального та марганцю дещо знизились та не перевищують допустимі норми", - зазначається у повідомленні.

Як вказано, результати вимірювань проб води річки Десна на Чернігівщині "свідчать, якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах до міста Остер".

"У місті Остер на річці Десна хімічне споживання кисню вище норми у 1,1 рази, розчинений кисень за добу зріс з 5,8 до 7,05 міліграм на дециметр кубічний. По азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень по всіх пунктах спостереження не зафіксовано", - повідомили у міністерстві.

"За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", - наголосили у Міндовкілля.

Державне агентство водних ресурсів України, Державна екологічна інспекція України та Чернігівводоканалом, як повідомляється, у 9 точках встановлені аераційні установки: 6 у Чернігівській області та 3 в Київській. Вони штучно насичують воду киснем, сприяючи прискоренню окислення органічних речовин і допомагаючи природному процесу самоочищення річок.

"Київводоканал" готується до посиленого водоочищення - Міндовкілля 16.09.24, 13:08 • 28274 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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