Київводоканал: у районі водозабору вода гарної якості, впроваджують нову технологію

Київводоканал контролює якість води, на тлі забруднення Десни, та готується до можливого погіршення ситуації, додатково задіюють технологію очищення активованим вугіллям, повідомив під час брифінгу у середу генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал" Олег Лисюк, пише УНН.

Деталі

"З 14 серпня ситуацію ми розглядаємо, і повністю на контролі. Ми співпрацюємо з Агентством водних ресурсів, з Мінекології, з санепідемслужбою, і у нас на кожен день є всі аналізи, які роблять ці служби. Більше того, двічі на добу проводяться аналізи на самій Деснянській станції біля водозабору в селі Пухівка та в Літках, що десь приблизно, якщо течії, це буде за добу до того, як вода прийде на водозабір. На сьогодні в нас в районі водозабору вода дійсно гарної якості. Ніяких побоювань немає", - сказав генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал" Олег Лисюк.

З його слів, на тлі ситуації із забрудненням річки Сейм фахівці водоканалу "виїжджали, набирали проби для досліджень, як з цим боротися, що це за забруднення, які регламенти технологічні використовувати, у принципі відпрацювали".

"У принципі все, навіть тоді, на тих зразках, показало те, що ми нашими технологіями, нашими реагентами, якими забезпечені в повній мірі, справляємось, окрім, як вчора було сказано, в принципі це не є секрет, можливі запахи, які можуть бути ліквідовані тільки активованим вугіллям, тому за цей період ми провели дуже велику роботу для того, щоб впровадити цю технологію. Враховуючи те, що вона раніше в нас не використовувалась, нам прийшлось розробити установку по дозуванню, вона вже виконана, вона вже пройшла випробування. У принципі, ми зараз очікуємо вугілля, це технологія називається пиловидне вуглювання методом внесення у воду пульпи однопроцентної пиловидного активованого вугілля, це природний абсорбент. (…) Воно абсорбує запахи і в принципі всі токсини, які в воді є", - зазначив посадовець.

З його слів, реагент "вчасно буде в Києві". "... приблизно, ми так змоделювали, що це буде максимум два тижні, (...) ми будемо забезпечені цим активованим вугіллям на цей період або на той, який нам буде потрібен. У принципі ситуація таким чином буде вирішена", - вказав він.

"Зараз ми бачимо, що розбавлення іде, що, можливо, ця пляма до Києва і не дійде в тому обсязі, у якому ми взагалі могли б там, скажемо так, мати якісь там переживання. Тому ситуація під контролем, ми моніторимо ситуацію, і, дякуючи нашим міжнародним колегам, ми з такою технологією, яка в принципі в подальшому може бути використана для подібних ситуацій. І скажемо так, що подібні забруднення траплялися в минулому, вони в принципі вже були, і ми з таким справлялися дуже ефективно", - зазначив генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал" Олег Лисюк.

Ситуація з водою у Києві наразі не викликає занепокоєнь - КМДА