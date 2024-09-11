Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

Киевводоканал контролирует качество воды, на фоне загрязнения Десны, и готовится к возможному ухудшению ситуации, дополнительно задействуют технологию очистки активированным углем, сообщил во время брифинга в среду генеральный директор ЧАО "АК "Киевводоканал" Олег Лысюк, пишет УНН.

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"С 14 августа ситуацию мы рассматриваем, и полностью на контроле. Мы сотрудничаем с Агентством водных ресурсов, с Минэкологии, с санэпидемслужбой, и у нас на каждый день есть все анализы, которые делают эти службы. Более того, дважды в сутки проводятся анализы на самой Деснянской станции возле водозабора в селе Пуховка и в Литках, что где-то примерно, если течение, это будет за сутки до того, как вода придет на водозабор. На сегодня у нас в районе водозабора вода действительно хорошего качества. Никаких опасений нет", - сказал генеральный директор ЧАО "АК "Киевводоканал" Олег Лысюк.

По его словам, на фоне ситуации с загрязнением реки Сейм специалисты водоканала "выезжали, набирали пробы для исследований, как с этим бороться, что это за загрязнение, какие регламенты технологические использовать, в принципе отработали".

"В принципе все, даже тогда, на тех образцах, показало то, что мы нашими технологиями, нашими реагентами, которыми обеспечены в полной мере, справляемся, кроме, как вчера было сказано, в принципе это не секрет, возможные запахи, которые могут быть ликвидированы только активированным углем, поэтому за этот период мы провели очень большую работу для того, чтобы внедрить эту технологию. Учитывая то, что она раньше у нас не использовалась, нам пришлось разработать установку по дозировке, она уже выполнена, она уже прошла испытания. В принципе, мы сейчас ожидаем уголь, это технология называется пылевидное углежжение методом внесения в воду пульпы однопроцентной пылевидного активированного угля, это природный абсорбент. (...) Оно абсорбирует запахи и в принципе все токсины, которые в воде есть", - отметил чиновник.

По его словам, реагент "вовремя будет в Киеве".

"... примерно, мы так смоделировали, что это будет максимум две недели, (...) мы будем обеспечены этим активированным углем на этот период или на тот, который нам будет нужен. В принципе ситуация таким образом будет решена", - указал он.

"Сейчас мы видим, что разбавление идет, что, возможно, это пятно до Киева и не дойдет в том объеме, в котором мы вообще могли бы там, скажем так, иметь какие-то там переживания. Поэтому ситуация под контролем, мы мониторим ситуацию, и, благодаря нашим международным коллегам, мы с такой технологией, которая в принципе в дальнейшем может быть использована для подобных ситуаций. И скажем так, что подобные загрязнения случались в прошлом, они в принципе уже были, и мы с таким справлялись очень эффективно", - отметил генеральный директор ЧАО "АК "Киевводоканал" Олег Лысюк.

Ситуация с водой в Киеве на данный момент не вызывает беспокойства - КГГА