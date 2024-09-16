Качество воды в местах водозаборов Киевщины в пределах нормы - Минприроды

На фоне ситуации с загрязнением на реках Сейм и Десна качество воды в местах водозаборов Киевской области находятся в пределах нормы, сообщили в понедельник в Минприроды, пишет УНН.

Киевская область

«16 сентября 2024 года на реке Десна качество воды в местах водозаборов г. Киева находится в пределах нормы. В пункте водозабора города Бровары фиксируется незначительное изменение по химическому потреблению кислорода с 28,37 до 33,2 миллиграмм на дециметр кубический, при норме 30 миллиграмм на дециметр кубический. Растворенный кислород выше нормы, хоть и немного снизился с 6,22 до 5,4 миллиграмм на дециметр кубический. Рисков для осуществления водозабора нет», - говорится в сообщении.

Как отмечается, «загрязнение, которое движется по Десне, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды реки Сейм на Черниговщине».

«Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено, фиксируется потемнение воды. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано», - сказано в сообщении.

В Минприроды отметили, что «по данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его поступления к точкам водозабора». «Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил. Единственный риск - возможный запах. Однако для его устранения Киевводоканалом заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения показателей качества воды в Десне Киевводоканал будет применять технологию усиленной очистки воды с использованием пылевидного активированного угля. Это позволит устранить органические загрязнения и неприятные запахи», - отметили в ведомстве.

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Сумская область

«Что касается реки Сейм, на Сумщине наблюдается ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга до города Мутин. В селе Чумаково химическое потребление кислорода возросло с 30 до 84,2 мгО/дм3, при норме 30 мгО/дм³, увеличилось содержание взвешенных веществ. Содержание растворенного кислорода в воде соответствует норме», - говорится в сообщении.

Черниговская область

«На Черниговщине происходит улучшение качества воды реки Сейм, фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода до 8,05-8,11 миллиграмм на дециметр кубический, показатель химического потребления кислорода находится в пределах 28-30 миллиграмм на дециметр кубический. Показатели азота аммонийного, железа общего и марганца несколько снизились и не превышают допустимые нормы», - отмечается в сообщении.

Как указано, результаты измерений проб воды реки Десна на Черниговщине «свидетельствуют, качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах до города Остер».

«В городе Остер на реке Десна химическое потребление кислорода выше нормы в 1,1 раза, растворенный кислород за сутки вырос с 5,8 до 7,05 миллиграмм на дециметр кубический. По азоту аммонийному, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений по всем пунктам наблюдения не зафиксировано», - сообщили в министерстве.

«По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено», - отметили в Минприроды.

Государственное агентство водных ресурсов Украины, Государственная экологическая инспекция Украины и Черниговводоканалом, как сообщается, в 9 точках установлены аэрационные установки: 6 в Черниговской области и 3 в Киевской. Они искусственно насыщают воду кислородом, способствуя ускорению окисления органических веществ и помогая естественному процессу самоочищения рек.

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