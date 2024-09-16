"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

Угрозы для водоснабжения столицы нет, а «Киевводоканал» готовится к очистке воды от органических соединений и избавить от неприятного запаха. Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Относительно питьевой воды, были проведены встречи с «Киевводоканал», они брали пробу воды в самых загрязненных местах реки Десна на территории Черниговской области - сказал Краснолуцкий.

По его словам, с помощью адсорбентов, в частности активированного угля результаты показывали, что он дает возможность очистить воду от органических соединений и избавить от неприятного запаха.

С теми запасами, которые сделал «Киевводоканал» есть запас активированного угля. Они готовятся к усиленной водоочистке, поэтому угрозы водоснабжения для киевлян нет - отмечает Краснолуцкий.

Напомним

Загрязнение воды в реке Десна продвинулось на 242 км и движется в сторону Киева, однако из-за разбавления вода содержит фрагментированное загрязнение с меньшей концентрацией.