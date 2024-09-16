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"Київводоканал" готується до посиленого водоочищення - Міндовкілля 

"Київводоканал" готується до посиленого водоочищення - Міндовкілля 

Київ • УНН

 • 28274 перегляди

"Київводоканал" готується до посиленого очищення води від органічних сполук та неприємного запаху. Загрози водопостачанню Києва немає, є запаси активованого вугілля для очищення.

Загрози для водопостачання столиці немає, а "Київводоканал" готується до очищення води від органічних сполук та  позбавити від неприємного запаху. Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щодо питної води, були проведені зустрічі з "Київводоканал", вони брали пробу води у найзабрудненіших місцях річки Десна на території Чернігівської області

 - сказав Краснолуцький.

За його словами, за допомогою адсорбентів, зокрема активованого вугілля результати показували, що воно дає можливість очистити воду від органічних сполук та  позбавити від неприємного запаху.

З тими запасами, які зробив "Київводоканал" є запас активованого вугілля. Вони готуються до посиленого водоочищення, тому загрози водопостачання для киян немає

- наголошує Краснолуцький. 

Нагадаємо 

Забруднення води в річці Десна просунулося на 242 км і рухається в бік Києва, проте через розбавлення вода містить фрагментоване забруднення з меншою концентрацією.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКиїв

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