"Київводоканал" готується до посиленого водоочищення - Міндовкілля
Київ • УНН
"Київводоканал" готується до посиленого очищення води від органічних сполук та неприємного запаху. Загрози водопостачанню Києва немає, є запаси активованого вугілля для очищення.
Загрози для водопостачання столиці немає, а "Київводоканал" готується до очищення води від органічних сполук та позбавити від неприємного запаху. Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.
Щодо питної води, були проведені зустрічі з "Київводоканал", вони брали пробу води у найзабрудненіших місцях річки Десна на території Чернігівської області
За його словами, за допомогою адсорбентів, зокрема активованого вугілля результати показували, що воно дає можливість очистити воду від органічних сполук та позбавити від неприємного запаху.
З тими запасами, які зробив "Київводоканал" є запас активованого вугілля. Вони готуються до посиленого водоочищення, тому загрози водопостачання для киян немає
Нагадаємо
Забруднення води в річці Десна просунулося на 242 км і рухається в бік Києва, проте через розбавлення вода містить фрагментоване забруднення з меншою концентрацією.