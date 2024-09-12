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Забруднення в Десні рухається в бік Києва, але з меншою концентрацією - Міндовкілля 

Забруднення в Десні рухається в бік Києва, але з меншою концентрацією - Міндовкілля 

Київ • УНН

 • 11172 перегляди

Забруднення води в Десні рухається до Києва, але через розбавлення концентрація менша. Київводоканал готовий очищати воду, загроз для питного водопостачання киян наразі немає.

Забруднення води в річці Десна просунулося на 242 км і рухається в бік Києва, проте через розбавлення вода містить фрагментоване забруднення з меншою концентрацією.Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.

Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулися по річці Десна на 242 км, воно рухається в сторону Києва через течію. У звʼязку з розбавленням води до Києва йде несуцільне забруднення, а лише фрагментації і концентрація менша

- сказав Краснолуцький.

За його словами, зараз на річці Сейм показники забору води покращуються, вона очищається, разом з тим, забруднення Десни продовжується.

Київводоканал повністю готовий очищати воду, аби подавати киянам воду, яке відповідає санітарним нормам. Поки що, загроз для питного водопостачання киянам немає

- додав Краснолуцький.

Нагадаємо 

Скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство

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