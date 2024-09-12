Загрязнение в Десне движется в сторону Киева, но с меньшей концентрацией - Минприроды

Загрязнение воды в реке Десна продвинулось на 242 км и движется в сторону Киева, однако из-за разбавления вода содержит фрагментированное загрязнение с меньшей концентрацией. Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Загрязнение дошло до Черниговской области и продвинулись по реке Десна на 242 км, оно движется в сторону Киева по течению. В связи с разбавлением воды в Киев идет не сплошное загрязнение, а лишь фрагментации и концентрация меньше - сказал Краснолуцкий.

По его словам, сейчас на реке Сейм показатели забора воды улучшаются, она очищается, вместе с тем, загрязнение Десны продолжается.

Киевводоканал полностью готов очищать воду, чтобы подавать киевлянам воду, которая соответствует санитарным нормам. Пока что, угроз для питьевого водоснабжения киевлянам нет - добавил Краснолуцкий.

Напомним

Сброс нечистот с сахарного завода в городе Тёткино, рф, вызвал загрязнение реки Сейм органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы.