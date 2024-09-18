Из-за наводнений в Европе существует угроза загрязнения воды в реках Днестр и Дунай, а также в озере Ялпуг в Одесской области, сообщил в среду областной центр по контролю и профилактике заболеваний, передает УНН.

В связи со сложными погодными условиями, которые накрыли соседние страны (Молдову, Румынию, Польшу и Чехию), существует угроза загрязнения поверхностных водоемов, в частности рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг, которые являются источниками питьевого водоснабжения части населения Одесской области - говорится в сообщении центра в Facebook.

Для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций в регионе усилили ряд мер:

мониторинг за качеством питьевого водоснабжения, которое осуществляется из поверхностных водоемов Одесской области

постоянный контроль за состоянием здоровья населения области;

санитарно-просветительская работа среди населения о важности соблюдения гигиены и профилактики инфекционных заболеваний.

В центре также отметили, что ситуация находится под постоянным контролем.

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