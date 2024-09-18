Киев • УНН
Из-за наводнений в соседних странах существует угроза загрязнения рек Днестр, Дунай и озера Ялпуг в Одесской области. Власти усилили мониторинг качества воды и контроль за здоровьем населения.
Из-за наводнений в Европе существует угроза загрязнения воды в реках Днестр и Дунай, а также в озере Ялпуг в Одесской области, сообщил в среду областной центр по контролю и профилактике заболеваний, передает УНН.
В связи со сложными погодными условиями, которые накрыли соседние страны (Молдову, Румынию, Польшу и Чехию), существует угроза загрязнения поверхностных водоемов, в частности рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг, которые являются источниками питьевого водоснабжения части населения Одесской области
Для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций в регионе усилили ряд мер:
Якість води у місцях водозаборів Київщини у межах норми - Міндовкілля16 сентября 2024, 11:56 • 23890 просмотров