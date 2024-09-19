Шторм "Борис" в Европе унес жизни уже 24 человек
Киев • УНН
По меньшей мере 24 человека погибли в результате шторма "Борис" в Центральной и Восточной Европе. В Польше, Румынии и Италии принимают меры для защиты от наводнений, а председатель Еврокомиссии посетит пострадавшие регионы.
По меньшей мере 24 человека погибли в Центральной и Восточной Европе в результате шторма «Борис», который бушует в Европе с прошлого четверга, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
В городе Вроцлав на юго-западе Польши солдаты и волонтеры укладывают мешки с песком возле разлившихся рек вокруг города, чтобы защитить дома и предприятия.
В Румынии жители Кудалби уезда Бузэу начинают восстанавливать свои дома после удара стихии.
В северном итальянском регионе Эмилия-Романья власти города Бризигелла через социальные сети призвали людей в пострадавших районах эвакуироваться из своих домов, поскольку в течение следующих 24-36 часов все еще действуют предупреждения об опасных погодных условиях.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет во Вроцлав в четверг, чтобы встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском и другими главами правительств стран, пострадавших от наводнения, указывает телеканал.
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