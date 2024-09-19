Шторм "Борис" в Европе унес жизни уже 24 человек

По меньшей мере 24 человека погибли в Центральной и Восточной Европе в результате шторма «Борис», который бушует в Европе с прошлого четверга, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В городе Вроцлав на юго-западе Польши солдаты и волонтеры укладывают мешки с песком возле разлившихся рек вокруг города, чтобы защитить дома и предприятия.

В Румынии жители Кудалби уезда Бузэу начинают восстанавливать свои дома после удара стихии.

В северном итальянском регионе Эмилия-Романья власти города Бризигелла через социальные сети призвали людей в пострадавших районах эвакуироваться из своих домов, поскольку в течение следующих 24-36 часов все еще действуют предупреждения об опасных погодных условиях.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет во Вроцлав в четверг, чтобы встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском и другими главами правительств стран, пострадавших от наводнения, указывает телеканал.

Президент Чехії заявив, що реконструкція після повені займе роки