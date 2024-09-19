Шторм "Борис" в Европе унес жизни уже 24 человек

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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

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Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
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Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

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Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
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Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

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Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине
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Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

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Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
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Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

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«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
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"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шторм "Борис" в Европе унес жизни уже 24 человек

Шторм "Борис" в Европе унес жизни уже 24 человек

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 10:57  •  2916 просмотра

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По меньшей мере 24 человека погибли в результате шторма "Борис" в Центральной и Восточной Европе. В Польше, Румынии и Италии принимают меры для защиты от наводнений, а председатель Еврокомиссии посетит пострадавшие регионы.

По меньшей мере 24 человека погибли в Центральной и Восточной Европе в результате шторма «Борис», который бушует в Европе с прошлого четверга, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В городе Вроцлав на юго-западе Польши солдаты и волонтеры укладывают мешки с песком возле разлившихся рек вокруг города, чтобы защитить дома и предприятия.

В Румынии жители Кудалби уезда Бузэу начинают восстанавливать свои дома после удара стихии.

В северном итальянском регионе Эмилия-Романья власти города Бризигелла через социальные сети призвали людей в пострадавших районах эвакуироваться из своих домов, поскольку в течение следующих 24-36 часов все еще действуют предупреждения об опасных погодных условиях.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет во Вроцлав в четверг, чтобы встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском и другими главами правительств стран, пострадавших от наводнения, указывает телеканал.

Президент Чехії заявив, що реконструкція після повені займе роки19 сентября 2024, 10:49 • 2930 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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