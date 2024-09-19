Шторм "Борис" у Європі забрав життя вже 24 людей
Київ • УНН
Щонайменше 24 особи загинули внаслідок шторму "Борис" у Центральній та Східній Європі. У Польщі, Румунії та Італії вживають заходів для захисту від повеней, а голова Єврокомісії відвідає постраждалі регіони.
Щонайменше 24 особи загинули в Центральній та Східній Європі внаслідок шторму "Борис", який вирує в Європі з минулого четверга, пише УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
У місті Вроцлав на південному заході Польщі солдати і волонтери укладають мішки з піском біля річок, що розлилися, навколо міста, щоб захистити будинки і підприємства.
У Румунії жителі Кудалбі повіту Бузеу починають відновлювати свої домівки після удару стихії.
У північному італійському регіоні Емілія-Романья влада міста Бризігелла через соціальні мережі закликала людей у постраждалих районах евакуюватися зі своїх будинків, оскільки протягом наступних 24-36 годин все ще діють попередження про небезпечні погодні умови.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Вроцлава у четвер, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та іншими главами урядів країн, які постраждали від повені, вказує телеканал.
Президент Чехії заявив, що відновлення країни після повені займе роки19.09.24, 13:49 • 14597 переглядiв